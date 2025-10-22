Bố trí lãnh đạo cấp xã tại TP.HCM sẽ theo hướng không phải người địa phương 22/10/2025 13:18

(PLO)- Khi nói về công tác nhân sự, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sắp tới sẽ có sự thay đổi cán bộ ở cấp xã; Bí thư đảng ủy phường, xã cũng sẽ theo xu thế không phải người địa phương.

Sáng 22-10, tại hội nghị Tổng kết Nghị quyết 18 về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao đổi một số định hướng lớn khi nói về công tác cán bộ.

Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM, tới đây sẽ có sự thay đổi cán bộ ở cấp phường, xã chứ không chỉ cấp TP.

Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM, tới đây sẽ có sự thay đổi cán bộ ở cấp phường, xã chứ không chỉ cấp TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Hiện 34 tỉnh, thành thì Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương.

Cụ thể hơn, ông Trần Lưu Quang nói người địa phương được hiểu theo khái niệm là quê quán. Hiện trung ương có quy định đối với bí thư tỉnh uỷ và với xu thế này thì bí thư cấp xã, phường cũng sẽ như vậy.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, xu hướng sau này không chỉ khối Đảng mà lãnh đạo cấp chính quyền cũng sẽ tương tự. Do đó, cán bộ cần chuẩn bị tâm thế để sẵn sàng nếu có sự điều động, thay đổi.

Bên cạnh cán bộ xã, phường, ông Trần Lưu Quang cũng nói rõ hơn về công tác nhân sự của TP và làm rõ hơn thông điệp “thành phố có sự thay đổi lớn về cán bộ” được ông đưa ra tại hội nghị Thành uỷ hồi tháng 9.

Theo đó, việc thay đổi công tác cán bộ đã và sắp diễn ra ở các cấp là cần thiết để hoàn thiện bộ máy và khắc phục những bất cập trong giai đoạn sắp xếp vừa qua.

Theo ông, việc sử dụng từ “lớn” đã được cân nhắc kỹ, bởi phạm vi và mức độ thay đổi rất đáng kể, không chỉ ở cấp lãnh đạo TP mà còn ở cơ sở, xã, phường.

Ông Trần Lưu Quang cũng lý giải nhiều nguyên nhân khiến nhân sự phải điều chỉnh. Đầu tiên, sau khi hợp nhất ba địa phương, đội ngũ cán bộ được sắp xếp theo “nguyên tắc cơ học”.

Thời điểm đó, TP chưa có điều kiện để đánh giá toàn diện. Một số trường hợp được bố trí theo vị trí tương đương, ví dụ phó chủ tịch tỉnh thì tiếp tục giữ vị trí tương đương.

Thứ hai là yêu cầu thực hiện các quy định mới của Trung ương về công tác tổ chức và quản lý cán bộ nên buộc thành phố phải điều chỉnh để bảo đảm đúng quy định.

Thứ ba, một số trường hợp đã được bố trí nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện ra vi phạm, hoặc có những trường hợp chưa bị phát hiện nhưng vẫn phải "khoanh lại" để rà soát.

Cuối cùng là giai đoạn đầu diễn ra gấp rút, nhằm bảo đảm tiến độ khiến một số vị trí chưa thực sự phù hợp với năng lực và yêu cầu công việc.

Sau khoảng bốn tháng vận hành thử, những bất cập được nhận diện rõ, từ đó cần có bước điều chỉnh để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh lần nữa về vai trò của người đứng đầu để có sự quyết tâm, quyết liệt trong công việc của mình.

Qua ý kiến tại buổi tổng kết, Bí thư Trần Lưu Quang nói sự đoàn kết, gắn bó quyết định đến hiệu quả công việc của địa phương. Ngoài ra, ông cũng lưu ý đến công tác đào tạo cán bộ một cách thực chất, cầm tay chỉ việc một cách thực chất.

Về trụ sở để bố trí cho các sở ngành TP, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng cần rà soát và bố trí hợp lý. "Đừng để tránh lãng phí này lại phải đối mặt với lãng phí khác"- Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Cùng đó, người đứng đầu Thành ủy TP nêu, cần phân định rõ ràng giữa các cơ quan về trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. Nếu có việc chồng chéo thì cần ngồi lại với nhau trong khuôn khổ có liên quan để thống nhất cách làm, nếu vướng thì báo trực tiếp lên cấp cao hơn để có phản hồi có trách nhiệm.