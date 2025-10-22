Bí thư Trần Lưu Quang: Không có chuyện TP.HCM tiếp tục sắp xếp lại phường, xã 22/10/2025 12:14

(PLO)- Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói TP.HCM sẽ không sắp xếp lại 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện về diện tích.

Thông tin này được Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương vào sáng 22-10.

Hiện có thông tin TP.HCM sẽ tiếp tục sắp xếp lại 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện về diện tích theo quy định. Nói về thông tin này tại buổi quán triệt, ông Trần Lưu Quang cho biết Thành ủy TP.HCM trước đây đã cân nhắc xem xét khi sắp xếp rất kĩ.

“TP có đặc thù là đất chật, người đông nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn cụ thể không đáp ứng được. Tuy nhiên, TP đã cân nhắc trên tổng thể nhiều nguyên tắc, tiêu chí, đã xác định rõ và Trung ương đã phê duyệt nên sẽ không có chuyện sắp xếp lại phường, xã cho tới thời điểm này và cả tới đây, vài năm nữa” - Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin sẽ không tiếp tục sắp xếp phường, xã tại TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Chia sẻ với áp lực công việc của đội ngũ phường, xã, đặc khu

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM chia sẻ với những áp lực công việc của đội ngũ cán bộ cấp phường, xã, đặc khu trong bốn tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo ông, công việc của TP.HCM trước đây đã lớn, sau sáp nhập càng lớn hơn, đa dạng, phong phú và khó hơn. Nhiều cán bộ phải di chuyển xa để đảm bảo công việc.

“Tinh thần như Tổng Bí thư nói là vừa chạy vừa xếp hàng nhưng tôi cho rằng đã xếp hàng thì phải ngay hàng thẳng lối, do đó chúng ta không có quyền chệch choạc, áp lực là cực kỳ lớn” - ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Đánh giá chung về thực hiện Nghị quyết 18, Bí thư TP.HCM cho rằng qua bốn tháng, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đạt được nhiều kết quả..

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ, từ khi nhận nhiệm vụ tại TP, ông đã khảo sát một số Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và thấy có nơi mỗi ngày phải giải quyết 300-400 hồ sơ. Đây là khối lượng rất lớn. Có nơi, cán bộ phải làm đến tối mới xong việc, đội ngũ không phải ai cũng quen việc vì còn nhiều cái mới, đường truyền mạng còn hạn chế…

“Với quy mô của TP.HCM cùng khối lượng công việc như thế này thì nhiều người xứng đáng được tôn vinh vì vừa lớn, vừa khó…, có một số việc chúng ta đứng đầu cả nước” - ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Hội nghị trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 18. Ảnh: THANH THÙY

Ông đánh giá, việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP hiện sắp xếp được 16%, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở là 26%, hay sự hoạt động quên mình của trung tâm dịch vụ hành chính công là những điểm tích cực. Dù vậy, ông cho rằng kết quả sắp xếp không đồng đều, có nơi tốt, nơi chưa tốt.

3 sở cần thiết lập đường dây nóng hỗ trợ phường, xã

Theo ông, thực tiễn đã chứng minh việc sắp xếp là có lý, hướng tới cách quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Người đứng đầu đảng bộ TP.HCM cho rằng trong tâm thế, tư duy, định hướng của mỗi người phải dấn thân, tiến tới.

Bằng những việc đã làm bước đầu rất hiệu quả, ông Trần Lưu Quang yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, hoàn chỉnh dần, làm từng bước để ổn định dần.

“Quan trọng nữa là phải đề cao vai trò người đứng đầu ở cơ sở. Việc của ai người đó làm, làm đúng vai và có kế hoạch chi tiết, cụ thể, có phương thức kiểm tra, minh bạch như ứng dụng công nghệ thông tin, có sơ đồ Gantt kiểm tra công việc” - ông gợi mở.

Với những nội dung thuộc thẩm quyền của TP, ông yêu cầu sở, ngành và cấp TP cần vào cuộc để giải quyết. Như việc đền bù, giải phóng mặt bằng dù đã giao thẩm quyền cho chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu nhưng vẫn phải có sự hỗ trợ, chuyển giao để đội ngũ thành thạo công việc…

“Với tinh thần địa phương vướng gì thì Thành phố phải lo” - ông yêu cầu và yêu cầu việc gì hướng dẫn chưa kịp, nếu thuộc thẩm quyền của TP phân cấp cho phường, xã thì TP cũng phải có hướng dẫn rõ. Cạnh đó, cấp phường, xã, đặc khu cũng phải nắm rõ các quy định, hướng dẫn để thực hiện.

Gợi mở cụ thể, Bí thư Trần Lưu Quang giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường có đường dây nóng, có địa chỉ cụ thể để hỗ trợ phường, xã; thậm chí ứng dụng Chat GPT để giải quyết câu chuyện này.

Ông cũng gợi ý các phường, xã chủ động trao đổi với nhau để học tập kinh nghiệm, sát sườn với thực tiễn, để khi xử lý sẽ hay hơn, kịp thời hơn, còn mở lớp tập huấn nhưng không giải quyết được câu chuyện thực tiễn, không nói hết những điều đang vướng ở dưới.