TP.HCM nâng mức sàn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đến 150 triệu đồng/căn 21/10/2025 17:59

(PLO)- Những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM được hỗ trợ khi xây dựng nhà ở lên đến 150 triệu đồng/căn, tùy khu vực.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận về đề xuất nâng mức sàn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương nâng mức hỗ trợ lên 100 triệu đồng/căn. Đối với khu vực có nền đất yếu, mức hỗ trợ là 120 triệu đồng/căn; riêng tại đặc khu Côn Đảo, mức hỗ trợ được nâng lên 150 triệu đồng/căn.

Một dự án nhà ở tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM triển khai thực hiện đúng mục đích, đối tượng và đảm bảo thủ tục theo quy chế hoạt động của Ban Vận động, Hội đồng Quản lý các quỹ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM quản lý.