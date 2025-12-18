Dự án treo 18 năm, cử tri TP.HCM yêu cầu giám sát đến cùng 18/12/2025 16:09

(PLO)- Cử tri phường Bình Hòa, Lái Thiêu, TP.HCM đề nghị Đại biểu Quốc hội giám sát việc xử lý các vi phạm liên quan dự án treo 18 năm của Công ty Tân Vũ Minh.

Ngày 18-12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM (tổ số 13) do ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM làm tổ trưởng, đã tiếp xúc cử tri các phường Bình Hòa, Lái Thiêu (TP.HCM).

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc trước các vụ việc kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (phường Bình Hòa) kiến nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM giám sát việc xử lý các vi phạm liên quan dự án treo.

Bà Ngọc chỉ khu đất nằm trong dự án treo 18 năm.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Ngọc (phường Bình Hòa) kiến nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM giám sát việc xử lý các vi phạm liên quan dự án do Công ty Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư, bị “treo” hơn 18 năm trên địa bàn.

Theo bà Ngọc, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã có kết luận và chuyển cơ quan công an điều tra. Tuy nhiên đến nay quyền lợi của người dân vẫn chưa được giải quyết, dù đã gửi đơn thư đến nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

Cùng ý kiến, cử tri Hứa Văn Sang (phường Lái Thiêu) đề nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc các công trình thủy điện xả lũ không báo trước, gây thiệt hại cho người dân.

Ngoài ra, ông Sang cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri tại nghị trường.

Ông Phạm Trọng Nhân mong người dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ với chính quyền trong bối cảnh TP.HCM còn nhiều khó khăn.

Trả lời các vấn đề mà cử tri quan tâm, ông Phạm Trọng Nhân cho biết nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài là thực tế đáng trăn trở, đồng thời chia sẻ với những bức xúc của người dân.

Ông Phạm Trọng Nhân mong người dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ với chính quyền trong bối cảnh TP.HCM còn nhiều khó khăn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh trả lời các câu hỏi của cử tri.

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho rằng qua phản ánh của cử tri có những vụ việc liên quan lĩnh vực tư pháp, kéo dài nhiều năm, có dấu hiệu hình sự và cần được giám sát, xử lý nghiêm.

Đoàn ĐBQH TP.HCM cho biết đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.