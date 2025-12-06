Đề nghị rà soát, tháo gỡ bất cập về quy hoạch, dự án 'treo' tại phường Phước Thắng 06/12/2025 17:45

(PLO)- Đảng ủy phường Phước Thắng yêu cầu khẩn trương rà soát toàn diện và kịp thời tháo gỡ các quy hoạch "treo", dự án chậm triển khai; nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương.

Đảng ủy phường Phước Thắng, TP.HCM vừa có công văn gửi các Chi ủy Chi bộ UBND phường Phước Thắng, công an phường và các khu phố về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Siết chặt quản lý trật tự xây dựng

Theo đó, thời gian qua Đảng ủy phường Phước Thắng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng. UBND phường cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của các lực lượng chuyên môn, tình hình vi phạm trật tự xây dựng và đất đai trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến.

Số vụ vi phạm trật tự xây dựng giảm so với cùng kỳ. Các trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng. Công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ. Tình trạng lấn chiếm đất công, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất hoặc phân lô bán nền trái quy định giảm rõ rệt.

Số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng, TP.HCM đã giảm so với cùng kỳ. Ảnh minh họa: KN

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên; công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ quản lý đô thị, đất đai được tăng cường, bảo đảm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, Đảng ủy phường đánh giá vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm tại một số khu vực, đặc biệt là các khu đất trống và khu vực giáp ranh. Một số trường hợp vi phạm còn chưa được xử lý dứt điểm, gây khó khăn cho công tác quản lý chung.

Từ đây, Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu Chi ủy Chi bộ UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Cụ thể là tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên trên toàn địa bàn, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích và các vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận kịp thời phản ánh của người dân về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và đô thị; xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý và phản hồi.

Đảng ủy phường đề nghị UBND phường rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát toàn diện và kịp thời tháo gỡ những bất cập trong công tác quy hoạch, đặc biệt là các trường hợp quy hoạch treo, dự án chậm triển khai. Đồng thời, nghiên cứu thực hiện điều chỉnh quy hoạch bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và phát triển đô thị.

Đảng ủy phường yêu cầu Chi ủy Chi bộ Công an phường chỉ đạo công an phường chủ động phối hợp với UBND phường, Ban điều hành các khu phố trong công tác nắm tình hình, xác minh kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; đặc biệt là các hoạt động môi giới xây dựng trái phép, phân lô bán nền trái quy định, lấn chiếm đất công hoặc đất quy hoạch.

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng, vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành công trình vi phạm quy mô lớn hoặc diễn biến phức tạp.