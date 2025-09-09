TP.HCM sẽ kiểm định 156 chung cư cũ để cải tạo, xây dựng lại 09/09/2025 10:46

(PLO)- TP.HCM có 156 chung cư cũ cần kiểm định, trong đó có 57 chung cư cũ đề xuất thực hiện kiểm định mới và 99 chung cư đề xuất thực hiện kiểm định lại.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các phường trên địa bàn TP có chung cư cũ yêu cầu rà soát, thực hiện kiểm định.

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng, TP.HCM có 156 chung cư cũ (gồm 193 lô) cần kiểm định. Trong đó bao gồm 57 chung cư cũ (chưa kiểm định trước đây) đề xuất thực hiện kiểm định mới; 99 chung cư đề xuất thực hiện kiểm định lại do đa số các chung cư này đều đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C, cần thiết thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp B, không thực hiện kiểm định lại do chưa cần thiết.

TP.HCM có 156 chung cư cũ cần kiểm định. Ảnh: NC

Các chung cư cũ được đề xuất kiểm định, kiểm định lại trên địa bàn 30 phường gồm: Tân Định (18), Bến Thành (12), Chợ Lớn (5), Sài Gòn (5), Vũng Tàu (3), Cầu Ông Lãnh (4), Hạnh Thông (2), Tân Sơn Hòa (2), Bình Thới (2), Thạnh Mỹ Tây (1)...

Sở Xây dựng đề nghị các quận, huyện trực thuộc UBND TP trước đây và UBND các phường có đề xuất kiểm định nhưng chưa đề xuất đầy đủ kinh phí thì bổ sung dự trù kinh phí gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12-9.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP phố Bùi Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP.HCM.

Sau cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP giao UBND phường, xã, đặc khu chủ động rà soát, thực hiện các hoạt động xử lý chuyển tiếp và công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn TP theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Quá trình thực hiện công tác lập quy hoạch các chung cư cũ cần xem xét, nghiên cứu yếu tố thực tiễn, vị trí, diện tích đất... để xác định chức năng, chỉ tiêu quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tính khả thi thực hiện kêu gọi đầu tư.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền xử lý, UBND cấp xã chủ động có văn bản đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn xử lý để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương có văn bản hướng dẫn UBND cấp xã triển khai thực hiện công tác quy hoạch các chung cư cũ trong thời gian chờ kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập.