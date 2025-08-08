TP.HCM rà soát các chung cư cũ để thực hiện kiểm định 08/08/2025 18:19

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu có báo cáo để xuất danh sách chung cư cần kiểm định, kiểm định lại trước ngày 12-8.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu thuộc TP.HCM rà soát, thực hiện kiểm định chung cư cũ xây dựng trên địa bàn.

Chung cư cũ ở đường Lý Thường Kiệt, TP.HCM. Ảnh: NC

Để tham mưu UBND TP tổ chức thực hiện kiểm định chung cư cũ trên địa bàn, Sở Xây dựng đề nghị các phường, xã, đặc khu có báo cáo đề xuất danh sách chung cư cần kiểm định, kiểm định lại kèm kinh phí kiểm định gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12-8.

"Trường hợp sở không nhận được báo cáo đề xuất theo thời hạn nêu trên xem như UBND các phường, xã, đặc khu không có nhu cầu bổ sung kiểm định chung cư cũ trên địa bàn. Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TP để tổ chức kiểm định các chung cư cũ đã có đề xuất, trong đó bao gồm 72 chung cư" - văn bản từ Sở Xây dựng nêu rõ.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã giao Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND TP việc tổ chức thực hiện kiểm định trong thời gian sớm nhất, có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước ngày 30-7.

Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được báo cáo của các địa phương đề xuất bổ sung danh sách các chung cư cũ cần kiểm định.

Dưới đây là danh sách 72 chung cư cũ đã có đề xuất kiểm định: