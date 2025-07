Công an TP.HCM nói về nguy cơ cháy nổ ở chung cư cũ 10/07/2025 18:04

(PLO)- Theo lãnh đạo Công an TP.HCM, các chung cư cũ thường có diện tích nhỏ, các hộ dân thường cơi nới hoặc che chắn, khiến nguy cơ cháy nổ cao hơn, khó khăn trong việc thoát hiểm...

Chiều 10-7, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã thông tin thêm về vụ cháy ở cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa và công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP, nhất là ở chung cư cũ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cho biết, sau vụ cháy ở cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực này, thời gian qua, Công an TP.HCM đã tham mưu UBND TP ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Theo ông Hưởng, qua rà soát các chung cư trước năm 1975 trên địa bàn TP.HCM, cho thấy đa phần các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp đến mức không thể sử dụng được.

Trong khi đó, các chung cư cũ thường không có quỹ bảo trì để cải tạo, sửa chữa. Cư dân sinh sống chủ yếu là người thu nhập thấp nên việc huy động nguồn lực để sửa chữa gặp khó khăn.

Sáng sớm ngày 7-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy tại cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM để động viên, hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân và chỉ đạo khắc phục vụ cháy. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, vì chung cư nhỏ, chật hẹp nên các hộ dân thường cơi nới để mở rộng diện tích sử dụng hoặc che chắn để đảm bảo an ninh. “Chính điều này đã khiến nguy cơ cháy nổ cao hơn, khó khăn trong việc thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy” – Thiếu tướng nói và nhấn mạnh mặc dù TP đã có nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai các chiến dịch quyết liệt, tình trạng này vẫn còn tồn tại.

Do đó, người dân cần ý thức hơn trong việc phòng cháy chữa cháy; trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mỗi người phải tự quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa.

Về công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cho biết lãnh đạo TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và quy định liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy đối với chung cư. Đồng thời, có nhiều khuyến cáo và giải pháp phòng cháy chữa cháy cho từng khu vực.

Trong đó, tại nhà ở, người dân được khuyến khích trang bị bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động. Tại khu dân cư và công cộng phải có các mô hình phòng cháy chữa cháy tại chỗ.

“Lãnh đạo TP.HCM đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt để người dân được sống và làm việc an toàn, từ việc kiểm tra từng hộ dân đến hệ thống cấp nước cho chữa cháy” – ông Hưởng nói.

Tối 6-7, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ tầng trệt cư xá Độc Lập (5 tầng) trong hẻm 80 đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Cũng theo ông Hưởng, để đảm bảo an toàn, người dân cần hiểu rõ nguyên nhân cháy để có ý thức quản lý tốt nguồn nhiệt, nguồn lửa và các chất dễ cháy trong sinh hoạt. Đặc biệt, cần lưu ý không cơi nới, che chắn trái phép gây cản trở lối thoát hiểm và gia tăng nguy cơ cháy lan.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết sau vụ cháy chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ. Qua đó, nguyên nhân ban đầu là do chập điện đường dây điện kéo ra khu vực đặt máy sấy quần áo và tủ lạnh. Khu vực này có để xe điện, xe máy và đây cũng là phần chủ nhà lấn chiếm, che chắn ở ngoài sân.

Từ 1-7, Công an TP đã tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch, triển khai đến các sở, ngành, địa phương có liên quan để tăng cường tập huấn, tuyên truyền về vấn đề phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các chung cư cũ.