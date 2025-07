Sau vụ cháy ở cư xá Độc lập, người dân bắt đầu tháo dỡ 'chuồng cọp' 09/07/2025 16:01

Ghi nhận của PLO sáng 9-7, tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM), nhiều hộ dân đã chủ động thuê công nhân tháo dỡ các khung sắt, mái tôn lắp đặt trái phép tại ban công, mái hiên. Đây là những “chuồng cọp” gây bít bùng không gian và chặn lối thoát hiểm.

Người dân ở cư xá Độc Lập đã chủ động thuê công nhân tháo dỡ các khung sắt, mái tôn lắp đặt trước đó. Ảnh: NT

Theo chính quyền địa phương, cư xá Độc Lập được xây dựng từ năm 2008, không có thiết kế lối thoát hiểm riêng cho các căn hộ tầng trệt.

Trong đó, hai căn hộ 019 và 020 - nơi xảy ra vụ cháy khiến tám người tử vong - đều không có lối thoát hiểm khi hỏa hoạn xảy ra. Ngoài ra, việc người dân cơi nới ban công, dựng mái hiên, lấn hành lang bằng khung sắt, tôn, bạt… càng làm tăng nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Người dân tháo dỡ "chuồng cọp" tại cư xá Độc Lập. Ảnh: NT

Lãnh đạo UBND phường Phú Thọ Hòa cho biết đã ra thông báo yêu cầu toàn bộ các hộ dân có công trình lấn chiếm, lắp lồng sắt tại ban công, mái hiên phải hoàn tất việc tháo dỡ, trả lại đúng hiện trạng thiết kế ban đầu của cư xá chậm nhất là ngày 10-7.

Đây là biện pháp cấp bách nhằm phòng ngừa hỏa hoạn và đảm bảo lối thoát nạn cho cư dân.

Nhiều hộ dân đã chủ động thuê công nhân tháo dỡ các khung sắt tại ban công, mái hiên ở cư xá Độc Lập.

Trao đổi với PLO liên quan vấn đề người dân tự ý xây dựng lưới chắn (chuồng cọp) Kiến trúc sư Khương Văn Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam, cho hay việc xây "chuồng cọp" thực tế đã xuất hiện ở nhiều chung cư với nhiều mục đích như ngăn trộm cắp hoặc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc người dân tự ý xây dựng "chuồng cọp" là không đúng quy định.

Mô hình "chuồng cọp" gây ảnh hưởng đến khả năng thoát hiểm, cứu hộ nếu xảy ra sự cố. Trong thực tế cũng đã có những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản bởi người dân tự ý xây dựng "chuồng cọp" gây bít lối thoát.

"Người dân tuyệt đối không nên tự ý lắp đặt các khung sắt bít lối thoát hiển bởi việc xây dựng lan can an toàn tại các chung cư đã được quy định rất rõ. Các vấn đề về phòng chống trộm cắp thì Ban Quản lý các tòa nhà phải có trách nhiệm kiểm soát. Còn đối với vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ em thì trách nhiệm thuộc về phụ huynh"- KTS Khương Văn Mười nói.