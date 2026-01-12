Khởi công 2 dự án gần 1.800 căn nhà ở xã hội ở Khánh Hòa 12/01/2026 12:10

(PLO)- Dự án MK Riviera dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV-2027 cung cấp gần 1.000 nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.500 người dân Khánh Hòa.

Ngày 12-1, tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings đã tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội CT02 (MK Riviera) thuộc Khu đô thị An Bình Tân.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án nhà ở xã hội CT02. Ảnh: HH

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh việc khởi công Dự án CT02 là hành động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030” theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dự án CT02 được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 2 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, bao gồm bốn tòa nhà cao 15 tầng, một tầng hầm với 936 căn hộ nhà ở xã hội có diện tích từ 49 đến 77 m².

Theo chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội CT02 dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV-2027, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 2.500 người.

Dự án nhà ở xã hội MK Riviera nằm tại Khu đô thị An Bình Tân.

Sáng cùng ngày, tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dự án nhà ở xã hội CT-01 (Golden Square Nha Trang) cũng được khởi công. Tổng diện tích dự án là 10.372 m2, cung cấp ra thị trường 772 căn hộ nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, việc giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với người lao động thu nhập thấp và công nhân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tạo sự ổn định, bền vững trong cộng đồng.

Khởi công dự án Golden Square Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT.

Hiện nhiều chính sách, pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và tỉnh Khánh Hòa đã được ban hành nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội.

Trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội theo dự án có vị trí, quy mô gắn với khu vực tập trung nhiều đối tượng có nhu cầu nhà ở xã hội, tăng khả năng tiếp cận hạ tầng đồng bộ; có các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư, đất đai, tài chính, thuế... để khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 2.523 căn (đạt 89%).