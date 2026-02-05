UBND xã, phường ở TP.HCM không lập quy hoạch sử dụng đất tại địa phương 05/02/2026 14:31

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

UBND TP.HCM vừa triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025 ngày 11-12-2025 của Quốc hội về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các đơn vị thực hiện như sau:

Không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của TP.HCM theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 của Nghị quyết số 254.

TP giao UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Việc thực hiện các thủ tục đất đai được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 66.3/2025 ngày 15-9-2025 của Chính phủ.

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất năm năm (2026-2030) của TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

"Phải có văn bản trả lời cho các tổ chức, cá nhân đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2026 để các đơn vị, người dân được biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật" - Chủ tịch UBND TP.HCM giao nhiệm vụ.

Đồng thời, các địa phương được giao rà soát, xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ, chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương và hướng dẫn của Sở NN&MT TP.HCM. Từ đó, sở này sẽ tổng hợp, tham mưu UBND TP thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch TP theo quy định.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở NN&MT theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo TP về việc triển khai các nội dung nêu trên, tham mưu UBND TP kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, tổng kết việc thực hiện khi có chỉ đạo của Chính phủ.

Các sở, ban ngành, Công an TP, Bộ Tư lệnh TP có trách nhiệm phối hợp với UBND xã, phường và đặc khu Côn Đảo xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của đơn vị tại địa phương.