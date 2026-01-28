Độc đáo xu hướng thuê kho tự quản thông minh dịp Tết 28/01/2026 07:14

(PLO)- Nhu cầu dọn dẹp, tân trang nhà cửa đón Tết Nguyên đán tăng cao khiến thị trường kho tự quản TP.HCM sôi động, mang lại giải pháp không gian sống thoáng đãng cho cư dân.

Tết Nguyên đán 2026 cận kề, áp lực về diện tích sinh hoạt tại các đô thị lớn gia tăng khi người dân có xu hướng sửa sang nhà cửa hoặc đi du lịch dài ngày. Nắm bắt nhu cầu này, các doanh nghiệp logistics liên tục ra mắt dịch vụ cho thuê kho tự quản. Mô hình lưu trữ từ container công nghệ đến kho kiên cố, giúp giải phóng không gian và bảo quản tài sản an toàn, tiết kiệm.

Kho công nghệ mới ngay trong khu dân cư

Mới đây, MyStorage chính thức đưa vào vận hành kho tự quản thứ 5 tại khu vực An Phú Sports Park (phường Bình Trưng, TP.HCM) . Đây là bước đi chiến lược của doanh nghiệp nhằm đón đầu làn sóng dọn nhà đón Tết, cung cấp thêm gần 1.000 m³ dung tích lưu trữ cho thị trường khu Đông thành phố.

Chị Hoài Thanh (TP.HCM) cư dân chung cư gần đó cho biết chị muốn sơn sửa phòng khách và mua sắm thêm đồ trang trí Tết nhưng đồ đạc cũ chất đống khiến nhà cửa chật chội. Việc tìm được một kho giữ đồ nằm ngay gần nhà, chỉ mất vài phút đi xe để cất bớt vật dụng ít dùng giúp chị giải tỏa được áp lực.

Nhu cầu thực tế này đã thúc đẩy sự ra đời của các mô hình lưu trữ "siêu" gần. Cơ sở mới của MyStorage nằm ngay trong bán kính 5 km quanh các chung cư lớn, giúp cư dân chỉ mất 5-10 phút di chuyển. Hệ thống gồm 152 tủ lưu trữ với kích thước linh hoạt từ 1 đến 23 m³, thiết kế dạng mô-đun từ container tái sử dụng, không chỉ tối ưu sức chứa mà còn đảm bảo tính bền vững và cam kết tiêu chuẩn phát triển bền vững - ESG.

Nhu cầu thuê kho tự quản hút khách dịp Tết. Ảnh: THU HÀ

Điểm sáng của mô hình này là sự tích hợp công nghệ. Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng AI để tính toán kích thước kho và theo dõi hành trình giao nhận đang trở thành tiêu chuẩn mới. Để kích cầu tiêu dùng dịp Tết, đơn vị này đang triển khai chương trình miễn phí nhận đồ tận nơi cho khách hàng thuê tối thiểu 6 tháng trước ngày 13-2-2026. Động thái này không chỉ hỗ trợ người dân giảm tải áp lực dọn dẹp mà còn thay đổi thói quen lưu trữ, đưa kho tự quản trở thành tiện ích quen thuộc của lối sống hiện đại.

Đa dạng giải pháp từ kho kiên cố đến an ninh cao

Thị trường kho tự quản tại TP.HCM khá đa dạng với các giải pháp hậu cần chuyên sâu. Như SEC Warehouse lại khẳng định vị thế ở phân khúc thực dụng và quy mô lớn.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, SEC Warehouse tập trung vào các nhà kho xây mới 100%, trần cao 10 m và nền chịu lực tới 5 tấn/m², phù hợp cho cả nhu cầu cá nhân lẫn doanh nghiệp cần lưu trữ hàng hóa nặng. Hệ thống kho của đơn vị này được trang bị PCCC tự động và camera an ninh, đảm bảo an toàn tối đa cho tài sản.

Các kho tự quản được trang bị hệ thống PCCC tự động tiêu chuẩn, cùng hệ thống camera an ninh giám sát, bảo vệ vòng ngoài. Ảnh: SEC

Đặc biệt, đánh trúng tâm lý lo ngại chi phí vận chuyển tăng cao dịp cận Tết, một số đơn vị còn tung ra gói ưu đãi giảm tới 40% cước xe tải cho khách thuê kho, kèm theo đội ngũ bốc xếp chuyên nghiệp.

Ở một phân khúc khác, Công ty V-Box mang đến sự lựa chọn tối ưu về an ninh và tính kinh tế. Cụ thể đơn vị này hợp tác với công ty bảo vệ uy tín, kết hợp giám sát camera 24/7, tạo nên an ninh vững chắc cho tài sản.

Về chi phí, đơn vị này cung cấp giải pháp kho tiêu chuẩn tận dụng luồng không khí tự nhiên, không sử dụng điều hòa, giúp giảm giá thuê xuống mức khởi điểm chưa tới 1,5 triệu đồng/tháng. Loại kho này đặc biệt phù hợp để cất giữ nội thất, xe đạp, hoặc các vật dụng không nhạy cảm với nhiệt độ, phục vụ nhu cầu của nhóm khách hàng muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn cần môi trường lưu trữ sạch sẽ, cao ráo và an toàn.

Nhìn nhận về xu hướng phát triển của ngành, Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế chỉ ra: Chi phí logistics tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 16-20% GDP, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Áp lực này cộng hưởng với sự bùng nổ của thương mại điện tử đang buộc thị trường phải chuyển dịch mạnh mẽ sang các mô hình kho bãi thông minh và tự động hóa.

Người dân và doanh nghiệp ngày càng có nhiều lựa chọn tối ưu để quản lý không gian và tài sản một cách hiệu quả. Ảnh: Thu Hà

TS Nhân nhận định xu hướng kho tự quản đang phát triển mạnh mẽ như một giải pháp tất yếu để tối ưu chi phí và không gian. Việc tích hợp AI, IoT và robot vào quy trình vận hành kho không chỉ giúp giảm sai sót mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng, đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh và quản lý tồn kho theo thời gian thực.

Năm 2026 được dự báo là bước ngoặt quan trọng của ngành logistics Việt Nam khi các doanh nghiệp buộc phải đổi mới công nghệ và hướng tới các tiêu chuẩn xanh (ESG) để duy trì lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự sôi động của thị trường kho tự quản dịp Tết 2026 chính là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình này, khi người dân và doanh nghiệp ngày càng có nhiều lựa chọn tối ưu để quản lý không gian và tài sản một cách hiệu quả.