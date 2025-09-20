Nguyên nhân khiến nhà xưởng xây sẵn kín khách thuê 20/09/2025 17:33

(PLO)- Ghi nhận mức FDI đăng ký hơn 26 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm, cao nhất 5 năm, dòng vốn này đang thổi bùng nhu cầu thuê kho bãi, nhà xưởng xây sẵn.

Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang ở tâm điểm của dòng vốn đầu tư toàn cầu. Số liệu 8 tháng đầu năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đã vượt hơn 26 tỉ USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Quan trọng hơn, con số vốn thực hiện đạt 15,4 tỉ USD, mức cao nhất trong 5 năm. Dòng vốn này chủ yếu đổ vào lĩnh vực sản xuất, chiếm tới hơn 81% tổng vốn thực hiện.

Ông John Campbell, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills TP.HCM, phân tích rằng làn sóng này được thúc đẩy bởi một sự cộng hưởng của các yếu tố toàn cầu. Các tập đoàn đa quốc gia đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng ‘Trung Quốc + 1’, trong khi căng thẳng thương mại và các hiệp định như EVFTA, CPTPP khiến Việt Nam trở thành điểm đến sản xuất ổn định và ưu đãi về thuế quan.

Theo ông John Campbell, việc số lượng dự án sản xuất mới tăng vọt gần 40% không chỉ phản ánh nhu cầu đầu tư gia tăng, mà còn là minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam đang trở thành một mắt xích được ưu tiên trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, chứ không còn là điểm đến thụ hưởng đơn thuần.

Xu hướng lựa chọn nhà xưởng xây sẵn cho thấy nhà đầu tư nước ngoài ngày càng ưu tiên tính linh hoạt, tốc độ và hạ tầng hiện đại. Ảnh: QH

Ông John Campbell gọi sự trỗi dậy của nhà xưởng xây sẵn (RBF) là một bước ngoặt thực sự của thị trường. Thay vì tốn thời gian và vốn để xây dựng từ đầu, các doanh nghiệp ưu tiên các giải pháp nhà xưởng xây sẵn để có thể khởi động nhanh hơn.

Xu hướng này đã đẩy tỷ lệ lấp đầy của nhà xưởng xây sẵn và kho bãi lên mức cao nhất trong ba năm, đạt 88 - 89%. Các nhà đầu tư thế hệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất xanh, có yêu cầu rất khắt khe: họ cần hạ tầng điện ổn định, ưu tiên năng lượng tái tạo, dự án đạt chứng chỉ bền vững và kết nối logistics liền mạch.