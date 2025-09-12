Không còn gánh nặng, đòn bẩy tài chính mở lối an cư 12/09/2025 15:14

(PLO)- Đòn bẩy tài chính đang thay đổi quan niệm vay nợ, từ gánh nặng trở thành giải pháp để người trẻ TP.HCM tiến gần hơn với giấc mơ ngôi nhà đầu tiên.

Tại Hội thảo “TP.HCM mở rộng – Cơ hội an cư cho người trẻ” do Báo Thanh tra tổ chức sáng 12-9, ông Chử Văn Hải, Trưởng phòng Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội (NOXH), Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), nhấn mạnh: Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và có sức lan tỏa mạnh đến Vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL cũng như cả nước.

Do đó, TP.HCM sau sáp nhập không chỉ mở rộng địa giới, mà còn tái định hình chiến lược phát triển đô thị. Sự thay đổi này được kỳ vọng mở ra không gian mới cho tăng trưởng, đồng thời tạo cơ hội an cư cho người trẻ thông qua các chính sách tín dụng và gói vay ưu đãi.

Không gian mới, kỳ vọng mới cho người trẻ an cư

Bên cạnh đó, ông Chử Văn Hải cho biết thêm, TP cần sắp xếp lại cấu trúc không gian đô thị theo hướng vừa duy trì vai trò trung tâm, vừa phát triển hệ thống đô thị vệ tinh tại các cửa ngõ. Việc này gắn với các hành lang kinh tế, trục không gian chủ đạo, qua đó hình thành dư địa phát triển mới cho thị trường bất động sản.

Như vậy, mở rộng TP.HCM không chỉ là sự điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là cơ hội để TP định vị lại không gian phát triển, đa dạng hóa sản phẩm bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người trẻ.

Tuy nhiên, ông Hải cũng thừa nhận thực tế giá nhà tại đô thị đang vượt xa thu nhập bình quân của người lao động. Đa số người trẻ khởi nghiệp với mức lương khởi điểm thấp, phải mất 5–10 năm mới tích lũy được khoản đáng kể, trong khi đó giá bất động sản lại tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy.

Đồng nghĩa, khoản tiết kiệm của họ không theo kịp đà tăng giá nhà. Giờ đây, một căn hộ thương mại với diện tích khoảng 70 m2 hiện có giá từ 2,5–4 tỉ đồng, vượt ngoài khả năng chi trả của nhiều lao động trẻ. Để giải quyết bài toán này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành gói tín dụng riêng cho khách hàng dưới 35 tuổi.

"Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở nguồn cung nhà ở giá rẻ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người mua ở thực", ông Hải nói.

Đòn bẩy tài chính từ ngân hàng trở thành giải pháp an cư cho thế hệ dưới 35 tuổi. Ảnh: T.L

Gói vay ưu đãi - đòn bẩy tài chính giúp người trẻ an cư

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN Khu vực 2, đối với gói vay NOXH đã tăng quy mô từ 120.000 tỉ đồng ban đầu lên 145.000 tỉ đồng. Người trẻ dưới 35 tuổi vay vốn mua NOXH được hưởng lãi suất ưu đãi tối đa 15 năm kể từ ngày giải ngân.

Từ khi triển khai, lãi suất cho vay đã giảm 2,3% so với ban đầu, hiện áp dụng 5,9%/năm cho khách hàng cá nhân và 6,4%/năm cho chủ đầu tư. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, lãi suất 6,6%/năm đã hỗ trợ giải ngân cho 2.170 khách hàng.

Ngoài ra, một số ngân hàng thương mại chủ động thiết kế gói vay dài hạn cho người dưới 35 tuổi, kéo dài 35–50 năm tùy ngân hàng. Lãi suất ưu đãi phổ biến 3,99% – 9,99%/năm, hạn mức vay 70–90% giá trị căn hộ. “Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp người trẻ có cơ hội mua nhà với áp lực trả nợ giảm bớt nhờ thời gian vay dài”, bà Liên nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng bảo hiểm và phát triển đối tác liên kết HDBank, cho rằng với thu nhập 20 triệu đồng/tháng, người trẻ khó tiếp cận cơ hội mua nhà ở, nhưng nhờ đòn bẩy tài chính, câu chuyện an cư trở nên khả thi hơn rất nhiều. Hiện nay, các ngân hàng thương mại đều có những gói lãi suất ưu đãi đặc biệt dành cho các bạn trẻ muốn mua căn nhà đầu tiên.

Tại HDBank, với khách hàng vay mua NOXH, lãi suất năm đầu chỉ có 5,9%/năm và được ân hạn gốc trong 5 năm đầu tiên. Đối với nhà ở thương mại, lãi suất trong ưu đãi là khoảng 6,5%/năm nhưng được ân hạn đến 10 năm.

“Điều đó, giúp cho các bạn trẻ dù bắt đầu cuộc sống với thu nhập thấp, chỉ khoảng 20 triệu đồng/tháng vẫn đủ sức mua nhà ở thương mại có giá rẻ hoặc nhà ở xã hội”, ông Minh cho biết thêm.

Ông dẫn chứng, 100% khoản vay mua NOXH không phát sinh nợ xấu, cho thấy việc sở hữu căn nhà đầu tiên luôn được người trẻ đặt lên hàng đầu trong các ưu tiên tài chính.

Dưới góc nhìn của một nhà đầu tư, ông Minh phân tích: "Vay vốn ngân hàng để mua nhà không nên được nhìn nhận như gánh nặng, mà hãy xem đây là công cụ tài chính giúp biến áp lực thành động lực. Khi người trẻ có điều kiện tích lũy cho căn nhà đầu tiên, không chỉ giúp giải bài toán về chỗ ở cho người lao động, vừa thu hút được các lao động chất lượng cao đến làm việc tại trung tâm tài chính kinh tế, như TP.HCM, Hà Nội... Nhờ vậy, căn nhà đầu tiên chỉ là bước khởi đầu trên hành trình tích lũy tài sản, tạo nền tảng để người trẻ tiếp tục phấn đấu, nâng cấp lên những không gian sống tốt hơn và rộng rãi hơn trong tương lai".

Ở góc độ thị trường, bà Đinh Thị Thu Thảo, Phó Giám đốc Khối khách hàng cá nhân ngân hàng ACB, cho biết ACB là một trong những ngân hàng tiên phong với gói vay “Ngôi nhà đầu tiên” dành cho khách hàng trẻ. Sau hơn 8 tháng triển khai, đã có hơn 4.000 khách hàng quan tâm, trong đó 60% đăng ký vay, được phê duyệt và giải ngân.

Ngân hàng hiện hợp tác cùng nhiều dự án trung cấp như Vinhomes Grand Park, TT Avio, Bcons, Nam Long… giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với túi tiền. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn tạo ra cơ chế thị trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích phát triển thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý.

Có thể nói việc TP.HCM mở rộng không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế, mà còn mở ra kỳ vọng mới cho hàng vạn người trẻ tìm cơ hội an cư. Với sự phối hợp giữa chính sách NOXH gói tín dụng ưu đãi và sự tham gia chủ động của ngân hàng thương mại, giấc mơ “ngôi nhà đầu tiên” dần trở nên hiện thực hơn.

Bộ Xây dựng đang thảo luận về dự thảo Nghị định của Chính phủ liên quan Quỹ nhà ở quốc gia. Quỹ sẽ hoạt động với nguyên tắc chỉ cho thuê, không mua bán kinh doanh, nhằm tạo ra nguồn nhà ở ổn định, bền vững cho người dân.