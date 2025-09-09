Từ hôm nay, chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam 09/09/2025 18:28

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam; thời gian thực hiện thí điểm trong 5 năm, kể từ hôm nay (9-9).

Ngày 9-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Nghị quyết 5/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo đó, đối tượng thực hiện thí điểm bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; tổ chức phát hành tài sản mã hóa; tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Về điều kiện chào bán, phát hành, tổ chức phát hành tài sản mã hóa là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Tài sản mã hóa phải được phát hành dựa trên tài sản cơ sở là tài sản thực, không bao gồm tài sản là chứng khoán, tiền pháp định.

Nghị quyết về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có hiệu lực từ hôm nay (9-9). Ảnh minh họa

Nghị quyết quy định tài sản mã hóa chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài; chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép. Tối thiểu 15 ngày trước khi thực hiện chào bán, phát hành tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố thông tin về Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa

Đáng chú ý, Nghị quyết quy định rõ điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Theo đó, để được cấp giấy phép phải là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần tại Việt Nam

Việc góp vốn điều lệ phải bằng Đồng Việt Nam và có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỉ đồng.

Về cổ đông, thành viên góp vốn, Nghị quyết quy định phải có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn.

Trong đó, có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Ngoài ra, cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 2 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 1 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Nghị quyết cũng quy định rõ các điều kiện về nhân sự. Theo đó, Tổng giám đốc (Giám đốc) có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ.

Giám đốc công nghệ (hoặc vị trí tương đương) có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ;

Cùng với đó, có tối thiểu 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng; có tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thời gian thực hiện thí điểm được quy định trong vòng 5 năm kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.

Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, thị trường tài sản mã hóa tiếp tục vận hành theo Nghị quyết này cho đến khi có quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.