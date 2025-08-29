Người Việt nắm giữ hàng tỉ USD tài sản mã hóa với 9-21 triệu tài khoản 29/08/2025 17:58

(PLO)- Theo một số tổ chức quốc tế uy tín, tổng giá trị tài sản mã hóa do nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ ước tính lên tới hàng tỉ USD, tập trung ở độ tuổi 18 – 34.

Đó là thông tin được ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu ra tại “Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025” tổ chức ở Đà Nẵng ngày 29-8. Ngày hội nằm trong khuôn khổ Tuần lễ tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2025 diễn ra từ ngày 28 đến 30-8.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Hải cho hay, theo một số tổ chức quốc tế uy tín, hiện có khoảng 9 - 21 triệu tài khoản giao dịch tài sản mã hóa do người Việt Nam mở tại các sàn giao dịch tài sản mã hóa quốc tế.

Tổng giá trị tài sản mã hóa do nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ ước tính lên tới hàng tỉ USD, tập trung vào nhóm nhà đầu tư trẻ trong độ tuổi 18 - 34.

“Mặc dù các số liệu này chưa được kiểm chứng thống nhất do phương pháp khảo sát và cách thức thu thập dữ liệu khác nhau giữa các tổ chức, song đây là những chỉ báo quan trọng phản ánh quy mô thực tế và tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đến nay, về cơ bản, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết đã hoàn thành và đang trong giai đoạn trình Chính phủ để sớm ban hành.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với quan điểm, định hướng: Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế số, tài chính số, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và hiệu lực của hệ thống pháp luật. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình thí điểm.

Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị của các tổ chức quốc tế có liên quan phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Các diễn giả trao đổi về tài sản mã hóa và Blockchain tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Hải cho hay, chỉ tổ chức được Bộ Tài chính cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ, quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa. Việc chào bán, phát hành, giao dịch, thanh toán tài sản mã hóa phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam.

Trong giai đoạn thí điểm, sẽ có hơn một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được phép hoạt động, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, số lượng sẽ được kiểm soát ở mức hợp lý để thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá hiệu quả sau thí điểm.

Dự kiến, việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ có thời hạn 5 năm.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang thực hiện các công việc cần thiết để đưa thị trường tài sản mã hóa vào triển khai thí điểm theo quy định pháp luật với lộ trình và tiêu chí rõ ràng, minh bạch.