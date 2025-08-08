Cảnh báo về rủi ro tài sản mã hóa làm vỏ bọc cho các mô hình lừa đảo tinh vi 08/08/2025 18:43

(PLO)- Chủ tịch Hiệp hội blockchain Việt Nam cho biết tài sản mã hóa đang bị lợi dụng làm vỏ bọc cho các mô hình lừa đảo tinh vi, dẫn đến những thiệt hại cho người dùng.

Ngày 8-8, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cùng Công ty 1Matrix tổ chức tập huấn chuyên đề “Khung pháp lý và nhận diện nguy cơ lừa đảo tài sản mã hóa”.

Tại sự kiện, ông Phan Đức Trung - Chủ tịch VBA đã có một số cảnh báo về tình trạng lừa đảo tài sản mã hóa. Theo ông Trung, blockchain và tài sản mã hóa là một lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng chưa từng có.

Bên cạnh việc ứng dụng để tạo ra các mô hình tài chính minh bạch, hiệu quả, công nghệ này đang bị lợi dụng làm vỏ bọc cho các mô hình lừa đảo tinh vi. Từ đó dẫn đến những thiệt hại khổng lồ cho người dùng toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỉ đồng. Trong đó, riêng các hoạt động liên quan giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa lên tới hơn 1.500 kênh, hội nhóm.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Các hoạt động tấn công mạng cũng diễn ra ngày nguy hiểm hơn. Từ năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện trên 42 triệu cảnh báo tấn công mạng, 420.000 cảnh báo phát hiện mã độc nhằm vào các hệ thống thông tin.

Trong bối cảnh đó, báo chí truyền thông cần thể hiện rõ vai trò quan trọng trong định hướng dư luận và phát triển hệ sinh thái tài sản số Việt Nam.

"Trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin mà còn là cầu nối đa phương quan trọng, giúp kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng. Đồng thời, báo chí truyền thông cũng giữ vai trò định hướng dư luận theo hướng tích cực, góp phần định hình, nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng theo kịp sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật mới, góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài sản số an toàn, minh bạch và bền vững tại Việt Nam” - ông Trung nói.

Dịp này, ông Phạm Gia Khánh, Giám đốc Công nghệ CTCP NippyLabs, đã đưa ra 5 dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cao. Một trong số đó là cam kết lợi nhuận vượt quá 15% mỗi năm – mức lãi suất phi thực tế thường được dùng để lôi kéo nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

“Cần thận trọng với những token gần như không có thông tin rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thống hay mạng xã hội, những lời mời gọi đầu tư vào lĩnh vực mà bản thân chưa từng tìm hiểu như meme coin, DeFi, Layer 1, Layer 2. Ngoài ra, token do cá nhân hoặc nhóm người mới quen giới thiệu nhưng không có thông tin công khai, chỉ được quảng cáo trong các hội nhóm kín hoặc có liên quan đến mô hình đa cấp hoặc KOLs trên mạng xã hội… đều là những lưu ý quan trọng cần được truyền thông rộng rãi đến cộng đồng” - ông Khánh cảnh báo.