Khởi động dự án nông nghiệp công nghệ cao 30.500 tỉ ở Đồng Nai 03/02/2026 15:29

Ngày 3-2, tại tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ khởi động dự án chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 1.500 ha tại xã Thuận Lợi với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 30.500 tỉ đồng.

Đây là hoạt động nằm trong các dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026).

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo xã Thuận Lợi cùng đại diện doanh nghiệp thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dự án. Ảnh: Bình Nguyên.

Dự án sẽ được xây dựng theo Khu chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao với diện tích 410 ha; khu sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến sản phẩm nông sản công nghệ cao theo chuỗi khép kín với diện tích 76 ha; khu trồng cây ăn trái, cây dược liệu với diện tích 600 ha; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với diện tích 80 ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai là nhà đầu tư, tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 30.500 tỉ đồng. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được đưa vào hoạt động trong quý II-2029.

Phối cảnh tổng thể dự án. Ảnh: UBND xã Thuận Lợi

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long nhấn mạnh lễ khởi động dự án chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận Lợi là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong việc đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

"Phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là trách nhiệm với môi trường, với cộng đồng và với các thế hệ tương lai. Đồng Nai xác định đây là con đường phát triển bền vững, lâu dài và rất cần sự chung tay của doanh nghiệp, của nhà khoa học và của bà con nông dân. Với tinh thần cầu thị và hợp tác, Đồng Nai luôn chào đón các nhà đầu tư cùng chung khát vọng xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai cho biết thêm.

Dịp này, ban tổ chức trao 30 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và các hộ dân chịu ảnh hưởng khi thực hiện dự án.