TP.HCM đổi mới tuyên truyền pháp luật chăn nuôi và thú y 07/11/2025 14:49

(PLO)- Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) quản trị chính sách, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Sáng 7-11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y năm 2025. Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn ngành.

Trao đổi về các giải pháp, ông Lê Việt Bảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết, đơn vị luôn chủ động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể, Chi cục đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân, các hộ chăn nuôi, chủ cơ sở giết mổ và tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Theo ông Bảo, các giải pháp đồng bộ này đã góp phần kiểm soát dịch bệnh động vật, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, hướng tới nền nông nghiệp sạch.

Hội thi pháp luật chuyên ngành chăn nuôi và thú y diễn ra sôi nổi sáng 7-11. Ảnh: QH

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, ông Bảo nhấn mạnh định hướng chiến lược là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thực hiện pháp luật.

Đáng chú ý, một trong những giải pháp then chốt là tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng, rà soát và quản trị chính sách pháp luật. Song song đó là việc chủ động đẩy mạnh truyền thông chính sách, nhất là các chính sách có tác động lớn đến xã hội, người dân, doanh nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đánh giá cao sự chủ động của Chi cục. Hội thi là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật của ngành.

Ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phát biểu tại hội thi. Ảnh: QH

Thay mặt Lãnh đạo Sở, ông Giàu đã ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức Chi cục đã tích cực hưởng ứng phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần học tập pháp luật. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.