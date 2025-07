Cục Chăn nuôi và Thú y: Có tình trạng người dân giấu dịch, bán chạy heo bệnh 15/07/2025 15:52

Chiều 15-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP).

Có hiện tượng giấu dịch tả heo châu Phi

Thông tin tới báo chí, ông Phan Quang Minh, Cục phó Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã xảy ra 514 ổ dịch tại 27 tỉnh, TP (sau sáp nhập). Số heo chết và tiêu huỷ là 30.462 con.

Hiện cả nước còn 248 ổ dịch tại 20 tỉnh, TP chưa qua 21 ngày, với gần 20.000 con heo mắc bệnh.

So sánh với cùng kỳ năm 2024, số ổ dịch giảm hơn 41%, số heo chết và tiêu hủy giảm hơn 60%. Tuy nhiên, hiện bệnh DTHCP đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là tái phát các ổ dịch cũ, phát sinh ở loại hình chăn nuôi quy mô nhỏ.

“Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao” - ông Minh nói.

Ông Phan Quang Minh, Cục phó Cục Chăn nuôi và Thú y, thông tin tại họp báo.

Ông Minh cũng cho biết nguyên nhân là do chăn nuôi nhỏ lẻ còn khá phổ biến, chiếm tỉ lệ cao, không bảo đảm an toàn sinh học. Mặc dù đã có vaccine DTHCP phòng bệnh nhưng nhiều người nuôi vẫn chủ quan không tiêm phòng cho đàn vật nuôi, còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ vaccine của nhà nước. Trong khi các trang trại lớn chủ động tiêm phòng, áp dụng biện pháp an toàn sinh học đều không phát sinh dịch bệnh.

Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y, còn có hiện tượng người chăn nuôi giấu dịch. Khi đàn vật nuôi có dấu hiệu nghi mắc bệnh thường không thông báo cho chuyên môn thú y, chính quyền địa phương để được hỗ trợ điều trị, xử lý mà bán chạy heo, vứt xác ra môi trường làm dịch bệnh lây lan rộng.

“Qua các kênh thông tin không chính thức, phản ánh từ người dân, các phương tiện truyền thông và các đoàn công tác của cục cho thấy tình trạng giấu dịch, không báo cáo dịch bệnh trên hệ thống đang diễn ra phổ biến. Tình trạng này làm lây lan dịch bệnh và thách thức nghiêm trọng cho công tác phòng, chống bệnh DTHCP"- Cục Chăn nuôi và Thú y thông tin.

Theo Cục này, tình trạng giấu dịch DTHCP biểu hiện dưới nhiều hình thức như bán chạy, giết mổ chui, tiêu thụ nội bộ, vứt xác heo bừa bãi, báo cáo không đúng sự thật, thiếu sự chủ động kiểm tra từ cơ quan chức năng… và chủ yếu xuất phát từ tâm lý sợ thiệt hại kinh tế và thiếu niềm tin vào chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, hoạt động giết mổ động vật chưa được kiểm soát triệt để. Một số cơ sở giết mổ vi phạm pháp luật thú y, vẫn thu gom, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Vẫn còn trường hợp người nuôi, người vận chuyển động vật vứt xác động vật xuống sông, kênh mương, nơi công cộng làm tăng nguy cơ lây lan dịch.

Cần tăng mức chế tài để răn đe

Cục Chăn nuôi và Thú y cũng nêu một số bất cập trong việc tiêu hủy heo bệnh để ngăn chặn phát tán dịch bệnh. Đơn cử, việc tiêu hủy do DTHCP thường diễn ra lâu (vài ngày) do quy định chỉ tiêu hủy con ốm, con chết, con có kết quả xét nghiệm dương tính.

Một số địa phương không chi trả hỗ trợ thiệt hại kịp thời nên người dân vẫn bán chạy để có tiền ngay, trang trải cuộc sống mà không báo cho chính quyền để tổ chức tiêu hủy. Quy định về khai báo chăn nuôi chưa được người chăn nuôi thực hiện đúng quy định nên người chăn nuôi sẽ không được hỗ trợ khi tiêu hủy.

Nêu giải pháp, ông Minh cho biết cần rà soát và sửa đổi quy định pháp luật về chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y để tăng nặng mức phạt đối với hành vi giấu dịch; không báo cáo dịch bệnh; vận chuyển, buôn bán heo bệnh, heo không rõ nguồn gốc.

Cùng với đó, nâng cao năng lực và trách nhiệm của chính quyền cơ sở; tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh và chuyển mạnh sang chăn nuôi lợn an toàn sinh học; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

Cần tăng cường công tác kiểm dịch động vật tại các chốt kiểm dịch, cửa khẩu, bến cảng. Quản lý chặt chẽ việc chăn nuôi, giết mổ heo, buôn bán heo và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt heo. Tăng cường thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh DTHCP, đặc biệt là biện pháp sử dụng vaccine phòng bệnh…