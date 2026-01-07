Khai thác dữ liệu ngân hàng, hải quan để đối chiếu dòng tiền, tờ khai, chống thất thu thuế 07/01/2026 09:40

(PLO)- Bước vào năm 2026, để chống thất thu thuế, ngành thuế sẽ khai thác dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, ngân hàng, hải quan để đối chiếu dòng tiền và tờ khai.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỉ đồng, tăng 30,3% so với năm 2024. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt hơn 2,4 triệu tỉ đồng, tăng 31,2%.

Bước vào năm 2025, Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách nhà nước là hơn 2,52 triệu tỉ đồng; dự toán chi ngân sách nhà nước là hơn 3,15 triệu tỉ đồng.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025. Và một trong những giải pháp được Bộ Tài chính đẩy mạnh là tăng cường quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững, mở rộng cơ sở thu.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp các bộ, ngành, địa phương trong công tác kết nối, khai thác, đối chiếu chéo thông tin quản lý thuế, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, thu hồi nợ thuế.

Quản lý hiệu quả các nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh qua mạng; tập trung quản lý đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ngành thuế sẽ khai thác dữ liệu từ ngân hàng, hải quan để đối chiếu dòng tiền và tờ khai. Ảnh: M.T

Nói rõ hơn về biện pháp chống thất thu thuế, đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, toàn ngành sẽ tập trung khai thác dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, ngân hàng, hải quan để đối chiếu dòng tiền và tờ khai.

Từ đó, hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng để đấu tranh chống tội phạm thuế, rửa tiền, chuyển giá và chuyển lợi nhuận, xử lý kịp thời các hành vi chiếm đoạt tiền thuế.

Song song với đó, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cảnh báo tự động hành vi mua bán, xuất khống hóa đơn ngay từ khâu lập hóa đơn; mở rộng quản lý rủi ro đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên cơ sở kết nối dữ liệu hóa đơn, thanh toán và dữ liệu liên ngành.