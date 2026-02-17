Tân Cảng - Cát Lái khai xuân, thông quan 155.000 tấn hàng đêm giao thừa 17/02/2026 01:03

Tối 16-2 (29 Tết), Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ tại cảng Tân Cảng – Cát Lái, cảng container lớn và hiện đại nhất Việt Nam.

Dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Cùng dự có lãnh đạo HĐND TP.HCM, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và đại diện các sở, ban, ngành.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, mỗi ca sản xuất tại cảng có hơn 1.000 lao động trực tiếp quản lý, điều hành và phục vụ khách hàng. Dịp Tết, cảng đón 70 chuyến tàu, sản lượng thông qua đạt 112.000 Teus, tương đương gần 1,6 triệu tấn hàng hóa. Riêng đêm giao thừa, cảng đón 7 chuyến tàu container với sản lượng xếp dỡ gần 11.200 Teus, tương đương 155.000 tấn hàng.

Sau phát lệnh, container đầu tiên được xếp lên tàu EVER BRAVE của hãng tàu EVER GREEN, tải trọng 36.972 tấn, sức chở gần 3.000 Teu, hành trình qua Thái Lan, Singapore, Malaysia và Ấn Độ. Lô hàng là linh kiện điện tử – mặt hàng chủ lực năm qua, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM đạt hơn 98 tỷ USD.

Năm 2026, Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn xác định tiếp tục thực hiện 5 trụ cột kinh doanh gồm: khai thác cảng; dịch vụ logistics; vận tải và dịch vụ biển; đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp, khu thương mại tự do; dịch vụ du lịch biển đảo và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Doanh nghiệp phấn đấu các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng 12%; năng suất lao động tăng trên 8,5%; riêng lĩnh vực logistics tăng trên 20% so với năm 2025.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ông Bùi Xuân Cường đánh giá cao những đóng góp của Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đối với sự phát triển của TP.HCM, đồng thời cho biết TP sẽ tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và triển khai đề án phát triển ngành logistics đến năm 2030.

Dịp này, Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM, các xã, phường trên địa bàn và Quỹ “Vì biển đảo quê hương” với tổng số tiền 5,4 tỉ đồng.