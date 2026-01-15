Hình ảnh lễ động thổ xây cầu Cát Lái hơn 20.000 tỉ nối Đồng Nai và TP.HCM

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức động thổ xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2). Cầu Long Hưng có tổng chiều dài khoảng gần 10 km, trong đó phần chính cầu dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Điểm đầu từ phường Long Phước (TP.HCM), điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (Đồng Nai). Thời gian triển khai là giai đoạn 2026-2028.

Thông tin dự án cầu Long Hưng.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, thanh toán bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.