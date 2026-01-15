Hình ảnh lễ động thổ xây cầu Cát Lái hơn 20.000 tỉ nối Đồng Nai và TP.HCM

(PLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhận định việc động thổ dự án cầu Cát Lái thể hiện quyết tâm chính trị và hành động của TP.HCM và Đồng Nai.
Sáng ngày 15-1-2026, UBND tỉnh Đồng Nai chính thức thực hiện động thổ xây dựng dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng kết nối với TP.HCM có tổng vốn đầu tư hơn 32.000 tỉ đồng. Đến dự buổi lễ động thổ xây dựng cầu Cát Lái có Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện sở, ngành của tỉnh Đồng Nai và đơn vị thi công. Tại buổi lễ động thổ, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) Lê Bảo Anh cho biết: "Đối với Liên danh nhà đầu tư, được tham gia thực hiện dự án Cầu Cát Lái là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Chúng tôi ý thức sâu sắc đây là dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, tiến độ chặt chẽ và chịu sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo cũng như của người dân." Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho rằng, cầu Cát Lái là công trình mà người dân hai địa phương Đồng Nai và TP.HCM đã mong đợi suốt hơn 30 năm qua. Lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng Cầu Cát Lái – công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của hai địa phương và cả vùng Đông Nam Bộ. Đây không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá việc động thổ dự án cầu Cát Lái hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị và hành động cụ thể của TP.HCM và tỉnh Đồng Nai trong việc hiện thực hóa chủ trương phát triển liên kết vùng Đông Nam Bộ, gắn kết chặt chẽ giữa trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với cửa ngõ phía Đông của vùng. Phó Thủ tướng cho biết cầu Cát Lái không chỉ là một công trình giao thông đơn lẻ, mà là trục kết nối chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, liên thông giữa TP.HCM – Đồng Nai, kết nối hiệu quả với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia. Các đại biểu bấm nút động thổ xây dựng dự án cầu Cát Lái. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (áo xanh, giữa ảnh) cùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn và cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai bên bờ sông Đồng Nai - nơi xây dựng cầu Cát Lái. Dự án có tổng chiều dài 11,642 km, trong đó chiều dài cầu khoảng hơn 3,7 km, phần đường dẫn phía TP.HCM khoảng 972 m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6 km. Điểm đầu của cầu Cát Lái tại đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m về phía phà Cát Lái. Điểm cuối tại điểm kết nối với tuyến đường dẫn cầu Cát Lái phía Đồng Nai. Cầu Cát Lái và tuyến đường hai đầu cầu thiết kế theo quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h với 6 làn cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Cầu được thành chia 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỉ đồng. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự kiến là UBND tỉnh Đồng Nai và dự kiến hoàn thành vào năm 2029 theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức động thổ xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2).
Cầu Long Hưng có tổng chiều dài khoảng gần 10 km, trong đó phần chính cầu dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.
Điểm đầu từ phường Long Phước (TP.HCM), điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (Đồng Nai). Thời gian triển khai là giai đoạn 2026-2028.
Thông tin dự án cầu Long Hưng.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, thanh toán bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.