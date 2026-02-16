Người dân Đà Nẵng hối hả mua sắm ngày 29 tháng Chạp 16/02/2026 18:16

(PLO)- Ngày 29 tháng Chạp ghi nhận tại Chợ Cồn, một trong những khu chợ nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng, không chỉ người dân địa phương mà cả du khách cũng tấp nập tham quan, mua sắm.

Ngày 16-2 (tức 29 tháng Chạp), không khí mua sắm Tết tại Đà Nẵng trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Người dân tranh thủ hoàn tất những công việc cuối cùng trước thềm năm mới.

Video Người dân Đà Nẵng mua sắm ngày 29 tháng Chạp

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống như chợ Thanh Khê, Chợ Cồn-một trong những khu chợ nổi tiếng của thành phố, không chỉ người dân địa phương mà cả du khách cũng tấp nập tham quan, mua sắm.

Các lối đi chật kín người. Tiếng chào mời, mặc cả rộn ràng tạo nên bức tranh sinh động của ngày cuối năm.

Chợ Cồn tấp nập người dân mua sắm ngày 29 tháng Chạp

Nếu như ngày thường người dân chủ yếu mua thực phẩm tươi sống thì cận Tết, nhu cầu lại tập trung vào hoa tươi, trái cây. Các mặt hàng bày mâm ngũ quả, đồ cúng giao thừa và quần áo mới cũng rất hút khách.

Những sạp hoa rực rỡ sắc màu, quầy trái cây đầy ắp cam, quýt, mãng cầu, dừa thu hút đông đảo người mua. Ai cũng muốn chuẩn bị mâm cúng đủ đầy để tiễn năm cũ, đón năm mới.

Giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm tăng so với ngày thường. Nguyên nhân do ngư dân, hộ chăn nuôi tạm ngừng sản xuất để nghỉ Tết, khiến nguồn cung giảm.

Đơn cử cá thu có giá 270.000 đồng/kg nếu mua nguyên con. Trường hợp khách mua phần nạc cá, giá lên tới 350.000 đồng/kg.

Một số sạo thủy hải sản vẫn còn nhiều hàng hóa.

Đặc biệt, giá hoa ly ly kép chạm mức 600.000 đồng/bó 5 cây. Do giá cao, nhiều người dân chọn mua lẻ với giá 120.000 đồng/cành. Hoa cúc có giá từ 40.000 đến 70.000 đồng/bó, lay ơn tùy màu giá 100.000-150.000 đồng/bó.

Tuy nhiên, phần lớn người dân đều bày tỏ sự thông cảm. Họ cho rằng đây là quy luật thị trường quen thuộc mỗi dịp cuối năm.

Tại siêu thị GO! vào trưa 29 Tết, dòng người vẫn ra vào liên tục. Người tiêu dùng tranh thủ mua thêm bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn và bánh mì.

Hàng hóa nhìn chung còn khá dồi dào. Song, một số mặt hàng như rau tươi, thịt heo, thủy hải sản đã hết sớm. Nhân viên siêu thị bắt đầu dọn kệ, chuẩn bị đóng cửa nghỉ Tết.

Dẫu giá cả nhích lên, dẫu ai cũng bận rộn nhưng trong từng ánh mắt, nụ cười của người mua kẻ bán vẫn ánh lên niềm háo hức. Ngày 29 tháng Chạp ở Đà Nẵng không chỉ là nhịp mua bán hối hả, mà còn là khoảnh khắc sum vầy bên gia đình.

Một số hình ảnh tại các chợ và siêu thị:

Quầy thịt heo tại siêu thị GO!

Một số mặt hàng rau củ quả được mua gần hết

Trái sung giá 20.000-70.000 đồng/cành được người dân chọn mua để chưng mâm ngũ quả

Hoa ly kép giá tăng cao nên người dân mua từng cành.

Trầu cau cũng là mặt hàng không thể thiếu trong mâm cúng giao thừa

Một sạp hàng vẫn còn đầy chuối.