Cúc mâm xôi Hàn Quốc lạ mắt hút khách tại chợ hoa Tết Đà Nẵng 15/02/2026 14:25

(PLO)- Cúc mâm xôi Hàn Quốc là sản phẩm mới của nhà vườn Tam Kỳ, lần đầu tiên được giới thiệu đến người tiêu dùng địa phương và nhanh chóng tạo cơn sốt nhờ vẻ ngoài lạ mắt.

Tối 14-2 nhằm 27 tháng Chạp, chợ hoa Tết khu vực Cẩm Lệ trên các đường Nại Nam 2, Nại Nam 3, Doãn Khuê (phường Hòa Cường Nam, Đà Nẵng) nhộn nhịp không khí mua bán. Khu vực này thu hút đông đảo người dân đi dạo và mua hoa trưng Tết.

Các nhà vườn mang đến nhiều loại hoa đặc sắc, từ cao cấp như lan hồ điệp đến các loại truyền thống như mai, đào, vạn thọ, cúc, quất...

Đặc biệt, một lô hàng trưng bày những chậu cúc mâm xôi nổi bật với màu vàng rực rỡ, tán rộng thu hút nhiều khách hàng dừng chân.

Video : Người dân Đà Nẵng mua hoa Tết tối 27 tháng Chạp

Cúc mâm xôi Hàn Quốc rực rỡ khiến nhiều khách tham quan dừng chân.

Ông Tư, chủ nhà vườn Tam Kỳ, cho biết thị trường hoa cây cảnh tại Đà Nẵng năm nay xuất hiện giống cúc mâm xôi Hàn Quốc. Đây là sản phẩm mới của nhà vườn Tam Kỳ, lần đầu tiên được giới thiệu đến người tiêu dùng địa phương và nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ vẻ ngoài lạ mắt.

Theo ông Tư, khác với các giống truyền thống những năm trước, cúc mâm xôi Hàn Quốc được ưa chuộng bởi hình dáng bông đẹp và thời gian chơi hoa kéo dài.

Theo tính toán của nhà vườn, giống hoa này nếu được chăm sóc tốt có thể giữ độ tươi sắc đến hết tháng Giêng.

Năm nay, nhà vườn Tam Kỳ sản xuất thử nghiệm giống hoa này với tổng sản lượng khoảng 4.000 chậu. Dù là giống mới và độc đáo, giá bán tại vườn được giữ ở mức vừa phải, phù hợp với túi tiền của đa số người dân.

"Thấy giống hoa này lạ, đẹp và mới nên bà con ở Đà Nẵng rất thích. Nhà vườn cũng đưa ra mức giá vừa phải để mọi người đều có thể mua về trang hoàng nhà cửa dịp Tết", ông Tư chia sẻ.

Cũng theo ông Tư, trong ba ngày qua, nhà vườn đã xuất bán hết ba xe với số lượng hơn 300 chậu hoa. Hiện tại, lô hàng phục vụ Tết không còn nhiều, chủ vườn hy vọng sẽ sớm bán hết hàng.

Chậu mai vàng có giá khoảng 1 triệu đồng được người dân mua.

Tại một lô hoa khác, một khách hàng dừng chân hỏi giá cặp cúc pha lê. Sau khi được người bán thông báo giá 1 triệu đồng, vị khách hẹn sẽ quay lại mua sau.

Ông Trương Quân, một tiểu thương kinh doanh hoa tại địa phương, nhận định lượng khách mua sắm hiện tại khá chậm, người dân vẫn đi dạo, khảo giá là chính.

Tuy nhiên, ông tự tin lô hoa cúc pha lê nhập từ miền Nam ra bông đẹp hơn nên vẫn bán tốt hơn so với các lô hàng địa phương.

Bắt đầu dọn hàng từ ngày 20 tháng Chạp, ông Quân đặt mục tiêu tiêu thụ hết số hoa còn lại từ nay đến ngày 29 Tết.

Về giá cả, ông Quân cho biết thị trường năm nay tương đối bình ổn, không có sự biến động lớn so với năm ngoái. Với lô hàng 300 chậu này, ông Quân kỳ vọng sẽ thu khoảng 200 triệu đồng để kịp về quê đón Tết cùng gia đình.

Một số hình ảnh khác:

Người dân Đà Nẵng tham quan hàng trưng bày lan hồ điệp.

Thanh mai đọt xanh 500.000 đồng/ chậu thu hút nhiều người muốn mua về trưng Tết.

Người dân chọn mua cành đào giá 500.000 đồng và đang chọn mua thêm hoa giấy.