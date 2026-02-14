Chợ hoa tết TP.HCM: Phân khúc giá rẻ lên ngôi, mai bonsai hút khách 14/02/2026 09:21

Những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, thị trường hoa tết tại TP.HCM ghi nhận sức mua giảm. Nguồn cung ít hơn mọi năm trong khi người dân ưu tiên chọn hoa giá bình dân, vừa túi tiền.

Ghi nhận những ngày cận tết Nguyên đán 2026 tại các chợ hoa tết TP.HCM dọc tuyến đường Thạnh Lộc 19 (phường An Phú Đông), Nguyễn Văn Lượng (phường An Hội Đông), Phan Huy Thông (phường Hạnh Thông) hay công viên Gia Định (phường Đức Nhuận)... cho thấy không khí mua bán năm nay kém sôi động.

Sắc hoa rực rỡ phủ kín các tuyến đường chợ hoa Tết nhưng lượng khách mua sắm vẫn chưa thực sự đông đúc, nhộn nhịp. Ảnh: QUANG HUY

Áp lực chi phí vận chuyển tăng cao cùng thời tiết bất lợi làm các loại hoa mai, cúc nở sớm. Trong khi đó, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, chỉ ưu tiên các dòng hoa chậu nhỏ và phân khúc bình dân.

Hoa giá bình dân lên ngôi, phân khúc cao cấp vắng bóng

Dọc các tuyến đường, lô sạp đã phủ kín sắc màu hoa tết. Tuy nhiên, lượng hoa đổ về các điểm bán năm nay giảm đáng kể so với mùa trước. Các chủng loại hoa cao cấp, kích thước lớn giá hàng chục triệu đồng mỗi chậu vắng bóng. Thay vào đó là sự lên ngôi của các dòng hoa chậu nhỏ, dễ vận chuyển và vừa túi tiền

Khảo sát giá cả cho thấy thị trường năm nay khá ổn định. Cụ thể, các loại hoa nền phổ biến như cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ hay hoa giấy giá dao động từ 150.000 đến 600.000 đồng một cặp.

Dòng cúc pha lê chậu lớn giá nhỉnh hơn, khoảng 1 - 3 triệu đồng một chậu.

Đối với hoa đào miền Bắc, tiểu thương chủ yếu nhập về loại cành hoặc cây nhỏ với mức giá từ 350.000 đến 500.000 đồng mỗi cành, từ 1 - 2 triệu đồng mỗi chậu để phục vụ khách bình dân.

Các loại hoa giá bình dân vừa túi tiền được khách lựa chọn. Ảnh: QUANG HUY

Đang loay hoay cột chậu mai nhỏ lên xe tại đường Nguyễn Văn Lượng, ông Bùi Văn Nam (TP.HCM) chia sẻ năm nay kinh tế khó khăn nên gia đình thắt chặt chi tiêu. Thay vì chọn gốc cây lớn đắt tiền như mọi năm, ông quyết định mua chậu mai nhỏ hai năm tuổi giá 800.000 đồng và cặp cúc mâm xôi 400.000 đồng.

"Năm nay thưởng tết ít hơn, giá cả hàng hóa thực phẩm lại cao nên gia đình ăn tết tiết kiệm. Tổng chi phí mua sắm hoa tết chỉ 1,2 triệu đồng, chứ không thể mua chậu hoa giá cao như mọi năm", ông Nam nói.

Thay vì những gốc mai đại thụ, khách hàng năm nay ưu tiên chọn mai bonsai nhỏ gọn, giá từ 1 - 2 triệu đồng. Ảnh: THANH CHI

Trong khi đó, áp lực chi phí mặt bằng là bài toán khó với người bán. Giá thuê lô vỉa hè kinh doanh dịp tết tùy tuyến đường, dao động từ 3,5 đến 5 triệu đồng cho 4 m mặt tiền trong 7 ngày. Để đảm bảo quay vòng vốn nhanh, tiểu thương buộc phải nhập hoa phổ thông, tránh ôm hàng giá trị cao.

Những cành đào có giá khoảng 500.000 đồng/cành

Tiểu thương lo lắng vì chi phí, người mua ít

Anh Tư Hùng, một nhà vườn đưa mai từ Bến Tre lên TP.HCM, không giấu được vẻ lo âu khi nhìn bãi mai vắng khách. Anh Hùng cho biết chi phí vụ tết năm nay đè nặng lên vai người bán. Chỉ riêng tiền thuê xe tải chở mai lên thành phố đã tốn 15 tỉ đồng, cộng thêm tiền thuê mặt bằng 7 triệu đồng cho 7 ngày nhưng hiện tại bán ra rất ít.

Người bán hoa mong bán nhanh hết hàng vì đã bỏ ra chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng một khoản không nhỏ. Ảnh: QUANG HUY

Khó khăn chồng chất khi thời tiết diễn biến bất lợi. Anh Hùng rầu rĩ chia sẻ năm nay mai ít nụ, nụ lại nhỏ. Nghiêm trọng hơn, nắng nóng kéo dài khiến mai nở sớm ngoài tầm kiểm soát. Ở vườn 100 chậu thì chỉ giữ được 50 chậu, số còn lại đã nở bung trước tết.

Lượng cung giảm, chất lượng không đạt đỉnh do thời tiết cộng thêm nhu cầu thị trường sụt giảm khiến giao dịch trầm lắng. Khách hàng chủ yếu tìm mua các chậu mai bonsai hoặc mai chậu vừa phải với giá từ dưới 1 triệu đến 5 triệu đồng.

Thời tiết thất thường ngày cận Tết tại TP.HCM với những cơn mưa lớn cũng khiến người bán mai lo lắng. Ảnh: QUANG HUY

Trong đó, phân khúc giá dưới 1 triệu đến 2 triệu đồng được người mua chốt đơn nhiều nhất. "Chỉ mong khách mua nhiều vào những ngày 27, 28, 29 tết để tiểu thương kịp về quê đón giao thừa", anh Tư Hùng chia sẻ.