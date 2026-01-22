Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tổ chức tại 3 địa điểm 22/01/2026 19:09

(PLO)- Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 sẽ được tổ chức đồng bộ tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) cùng nhiều trải nghiệm công nghệ hiện đại.

Chiều 22-1, tại họp báo Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, Ban tổ chức cho biết với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa năm nay mở rộng không gian tổ chức.

Lần đầu tiên, chương trình được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đường hoa Nguyễn Huệ dự kiến thi công từ ngày 28-1-2026 đến 15-2-2026 (tức từ 11 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Thời gian trưng bày kéo dài 8 ngày, khai mạc lúc 19 giờ ngày 15-2-2026 và kết thúc lúc 21 giờ ngày 22-2-2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group.

Đặc biệt, nhằm phục vụ du khách, đường hoa năm nay sẽ kéo dài thời gian trưng bày linh vật cùng đại cảnh tại hai khu vực cổng mở và cổng kết đến 21 giờ ngày 22-3-2026. Không gian chia thành ba chương: Xuân hội nhập, Cội nguồn gấm hoa và Tương lai vững bước. Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn với vườn mai vàng của các nghệ nhân Làng mai Bình Lợi.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban tổ chức cho biết đường hoa là biểu tượng cho khát vọng vươn lên và kết nối của TP.HCM. Sau 23 năm, lần đầu tiên Ban tổ chức mang đến hai phong cách trải nghiệm khác biệt, kết hợp công nghệ Mapping và AR tân tiến.

Theo ông Hùng, bên cạnh trưng bày hoa, đường hoa trở thành không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia, quy tụ thiết kế tết của nhiều cơ quan ngoại giao. Điểm nhấn là ứng dụng công nghệ Mapping và thực tế ảo (AR) trên nền tảng TikTok với hình tượng linh vật sống động.

Ban ngày, đường hoa gây ấn tượng với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Đại cảnh "Ngựa chín hồng mao" lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh có linh vật cao 6,4 m. Linh vật lớn nhất là "Nhất mã thong dong" với chiều cao gần 7 m, chế tác từ chất liệu tre đan thân thiện môi trường.

Điểm nhấn của Đường hoa năm nay là “Nhất mã thong dong”, là linh vật lớn nhất Đường hoa với chiều cao gần 7m. Ảnh: BTC.

Cụm đại cảnh "Lý ngựa ô" lấy cảm hứng từ dân ca Nam Bộ với tạo hình vui nhộn. Khu vực "Rực rỡ miền ký ức" có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6 m. Khi đêm xuống, hệ thống ánh sáng và công nghệ Mapping sẽ trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật, kể câu chuyện về hành trình văn hóa của siêu đô thị. Đại cảnh kết với hình tượng chín ngựa phi nước đại tượng trưng cho sự thịnh vượng.