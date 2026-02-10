Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: Hàng chục linh vật độc đáo dần lộ diện 10/02/2026 08:00

(PLO)- Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã lộ diện dáng vóc đầy màu sắc và rực rỡ. Hàng chục linh vật ngựa tại các khu vực đại cảnh, tiểu cảnh được công nhân, đơn vị thi công tất bật hoàn thiện.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mang tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt sau 23 năm hình thành và phát triển. Không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên, đường hoa năm nay được xây dựng như một “bản giao hưởng mùa xuân”.

Sau thời gian thi công, đường hoa Nguyễn Huệ đã dần thành hình, hàng chục linh vật ngựa đã dần lộ diện. Các nhân viên điện lực cũng đã có mặt để kiểm tra nguồn diện, thiết bị kỹ thuật, hỗ trợ đấu nối điện, ánh sáng cho từng đại, tiểu cảnh… Tất cả cùng phối hợp hoàn thiện và góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng không gian Tết Bính Ngọ 2026.