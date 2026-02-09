Khai mạc đường hoa Mai vàng Bình Lợi, TP.HCM 09/02/2026 17:01

Sáng 9-2, UBND xã Bình Lợi, TP.HCM tổ chức lễ khai mạc đường hoa mai vàng Bình Lợi dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi cho biết, đường hoa Mai vàng Bình Lợi kết hợp trưng bày sản phẩm nông nghiệp phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ không chỉ trưng bày, giới thiệu hoa, cây kiểng và sản phẩm nông nghiệp phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền, mà đây còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế và văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Thông qua hoạt động này, vai trò của người nông dân, các nghệ nhân, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các cơ sở sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tôn vinh và khẳng định là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng địa phương.

Tiểu cảnh được trang trí tại buổi khai mạc đường mai vàng Bình Lợi. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bên cạnh đó, chương trình cũng góp phần tăng cường liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ, giữa nông dân với doanh nghiệp và thị trường. Điều này tạo thêm động lực thúc đẩy đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị và thu nhập cho người dân.

"Trong thời gian tới, UBND xã Bình Lợi sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nghề trồng mai vàng, hoa, cây kiểng và các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.

Từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu “Mai vàng Bình Lợi” gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Song song đó, địa phương cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn của các cấp, các ngành; sự đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và sự chủ động, sáng tạo của các nghệ nhân, nhà vườn và bà con nông dân, để ngành nông nghiệp của xã Bình Lợi ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với yêu cầu phát triển chung của TP"- bà Nguyễn Thị Liêm nói.

Lãnh đạo UBND xã Bình Lợi trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dịp này, UBND xã Bình Lợi cũng kết hợp với các đơn vị trao 141 phần quà Tết cho trẻ em và các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã.