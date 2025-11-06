Lãnh đạo TP.HCM khảo sát tình trạng ngập tại 'thủ phủ mai vàng' xã Bình Lợi 06/11/2025 14:51

(PLO)- Đoàn công tác của lãnh đạo TP.HCM đến khảo sát, thăm hỏi và hỗ trợ nông dân tại “thủ phủ mai vàng” xã Bình Lợi bị thiệt hại nặng do đợt triều cường cuối tháng 10.

Ngày 6-11, đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình ngập và thiệt hại tại "thủ phủ mai vàng" ở xã Bình Lợi (TP.HCM).

Đoàn khảo sát các cống, vườn mai từng ngập do triều cường, đồng thời thăm hỏi, động viên lực lượng hỗ trợ xử lý điểm ngập và các hộ hội viên nông dân bị thiệt hại.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Lợi, cho biết đến nay, tình trạng ngập úng do đợt triều cường vừa qua đã cơ bản được khắc phục, với hơn 80% lượng nước đã rút so với cao điểm đêm 23 và 24-10.

Theo dự báo, mực nước còn có thể dâng cao trong khoảng một tháng tới, nên địa phương tiếp tục duy trì hệ thống bơm và gia cố đê bao, tránh tái ngập ở các khu vực trũng.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (đứng giữa) cùng lãnh đạo xã Bình Lợi Khảo sát thực tế tại các cống. Ảnh: HN

Ngoài ra, người dân kiến nghị thành phố hỗ trợ thêm máy bơm công suất lớn để bơm tập trung tại các tuyến cống, thay vì mỗi hộ tự xoay xở.

Về chính sách, lãnh đạo xã đề nghị xem xét miễn, giảm thuế cho nông dân bị thiệt hại, đồng thời kiến nghị Hội Nông dân TP.HCM và Ngân hàng Chính sách Xã hội cân nhắc gói vay ưu đãi hoặc không lãi suất, giúp người dân bảo dưỡng và chăm sóc cây mai vàng kịp phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Tại đây, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam nêu ba nhóm giải pháp cần ưu tiên để ứng phó tình trạng ngập úng tại vườn mai vàng trong thời gian tới.

Ông Lộc cho rằng cần khẩn trương củng cố, sửa chữa và nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, cống, đê bao tại xã Bình Lợi và các khu vực lân cận. Ngoài ra, trang bị máy bơm công suất lớn, huy động cả nguồn lực trong dân và từ các cơ quan chuyên ngành.

Đồng thời, tăng cường sự tham gia của người dân, các nhà khoa học và chuyên gia để hướng dẫn kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo sản xuất cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện triều cường, mưa bão, hạn hán.

Đoàn khảo sát thực tế tình hình ngập. Ảnh: HN

Ông nhấn mạnh, nếu mỗi hộ tự làm riêng lẻ, chỉ giải quyết được tình huống cục bộ, không bền vững. Phải có sự phối hợp của cơ quan quản lý và các nhà khoa học để giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất.

Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý địa phương cần quan tâm đến yếu tố môi trường, biến làng mai vàng xã Bình Lợi không chỉ thành vùng sản xuất phục vụ Tết mà còn là điểm đến du lịch xanh - sạch - thân thiện, tạo lợi ích kép từ sản xuất và du lịch nông nghiệp.

“Hệ thống đê bao, cống thủy lợi và máy bơm nước lần này phải được quản lý thật sự chuyên nghiệp. Chúng ta phải phối hợp đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở, từ các ngành, doanh nghiệp đến người dân thì mới thành công được” - ông Lộc khẳng định.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bởi triều cường. Ảnh: HN

Một trong những hộ dân bị ảnh hưởng triều cường là ông Nguyễn Văn Thiêm, Chi hội trưởng nông dân ấp 4 kiêm Tổ trưởng Tổ hợp tác mai vàng Bình Lợi, cho biết vườn mai 3 hecta của ông bị ngập từ 20-40 cm, trong đó hơn 2 hecta với khoảng 10.000 cây mai chịu ảnh hưởng nặng.

“Nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương, các lực lượng thành phố và người dân, vườn mai của ông đã được tiêu thoát nước kịp thời, bảo đảm sức khỏe cây trồng và duy trì số lượng mai phục vụ Tết Bính Ngọ 2026” - ông Thiêm nói.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng quà cho 8 đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống ngập tại xã Bình Lợi. Đồng thời, đoàn cũng trao hỗ trợ cho 5 hội viên nông dân bị thiệt hại do triều cường gây ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 23-10, triều cường kết hợp mưa lớn và xả lũ hồ Dầu Tiếng gây ngập cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng sản xuất và đời sống nông dân xã Bình Lợi, đặc biệt là Làng mai vàng.

Hộ dân trồng mai xót xa trước cảnh nước ngập. Ảnh: HN

Khoảng 900 ha cây trồng, vật nuôi như mai vàng, riềng, dừa, cá, lúa, chanh… bị tác động, trong đó hơn 500 ha mai vàng chịu thiệt hại nặng, ước thiệt hại khoảng 330 tỷ đồng.

Chi hội Nông dân các ấp huy động máy bơm gia đình, song hiệu quả hạn chế. Hội Nông dân xã đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã, đề xuất Thành phố hỗ trợ lực lượng, phương tiện khắc phục ngập úng, giảm thiệt hại cho nông dân.