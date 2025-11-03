Mưa lớn kèm triều cường, khả năng TP.HCM ngập sâu 03/11/2025 12:08

(PLO)- Mưa lớn và triều cường sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 13 giờ ngày 3-11 đến 13 giờ ngày 5-11, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-130 mm, có nơi trên 130 mm.

Mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên khu vực TP.HCM, tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 5-11 đến 13 giờ ngày 6-11 phổ biến từ 40-90 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 6-11, mưa giảm dần về cả diện và lượng trên khu vực.

Mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên khu vực TP.HCM, tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 5-11 đến 13 giờ ngày 6-11 phổ biến từ 40-90 mm, có nơi trên 100 mm. Ảnh: NC

"Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh"- Cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Tại khu vực Nam Bộ, trong hai đến ba ngày tới, áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định, sau suy yếu và rút ra phía Đông. Dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Bộ nối với bão Kalmaegi duy trì hoạt động mạnh, khoảng ngày 5-11, bão đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Hội tụ gió liên tục duy trì trên khu vực Nam Bộ.

Theo đó, trong hai đến ba ngày tới, Nam Bộ có mưa xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to, đêm có mưa rào rải rác.

Trong những ngày tới, ngoài mưa lớn, tại TP.HCM còn xảy ra tình trạng triều cường.

Cụ thể, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 6-11 đến 7-11 (tức 17-9 đến 18-9 âm lịch), ở mức như sau: Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,70-1,75 m ở mức trên báo động III 0,1-0,15 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6 giờ và 17-19 giờ; trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,80-1,85 m ở mức trên báo động III 0,2-0,25 m.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 6-11 đến 7-11. Ảnh: NC

"Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM"- ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.