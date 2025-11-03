Mưa lớn kèm triều cường, khả năng TP.HCM ngập sâu

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 13 giờ ngày 3-11 đến 13 giờ ngày 5-11, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-130 mm, có nơi trên 130 mm.
Mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên khu vực TP.HCM, tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 5-11 đến 13 giờ ngày 6-11 phổ biến từ 40-90 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 6-11, mưa giảm dần về cả diện và lượng trên khu vực.
"Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh"- Cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.
Tại khu vực Nam Bộ, trong hai đến ba ngày tới, áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định, sau suy yếu và rút ra phía Đông. Dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Bộ nối với bão Kalmaegi duy trì hoạt động mạnh, khoảng ngày 5-11, bão đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Hội tụ gió liên tục duy trì trên khu vực Nam Bộ.
Theo đó, trong hai đến ba ngày tới, Nam Bộ có mưa xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to, đêm có mưa rào rải rác.
Trong những ngày tới, ngoài mưa lớn, tại TP.HCM còn xảy ra tình trạng triều cường.
Cụ thể, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 6-11 đến 7-11 (tức 17-9 đến 18-9 âm lịch), ở mức như sau: Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,70-1,75 m ở mức trên báo động III 0,1-0,15 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6 giờ và 17-19 giờ; trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,80-1,85 m ở mức trên báo động III 0,2-0,25 m.
"Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM"- ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.
Bão KALMAEGI khả năng mạnh lên trong những ngày tới
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão KALMAEGI ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h.
Từ khoảng 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ ổn định, sau suy yếu dần.
Từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.
Cảnh báo trong khoảng ngày 5-11 đến 6-11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 -10 m, biển động dữ dội.
Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.