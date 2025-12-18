TP.HCM xây dựng công viên hiện đại với hình ảnh mắt phượng 18/12/2025 10:46

(PLO)- Công viên Thạnh Lộc, phường An Phú Đông, TP.HCM có diện tích khoảng 3,37 ha, được thiết kế với ý tưởng họa tiết trung tâm hình mắt phượng.

Sáng ngày 18-12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức khởi công xây dựng công viên Thạnh Lộc, phường An Phú Đông, TP.HCM.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM thông tin, công viên Thạnh Lộc, phường An Phú Đông được Sở Xây dựng TP phê duyệt với tổng mức đầu tư 53,86 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP, diện tích của dự án khoảng 3,37 ha.

Công viên được thiết kế với ý tưởng họa tiết trung tâm hình mắt phượng. BHT

Dự án với mục tiêu chính là tạo không gian cảnh quan xanh, góp phần tăng quỹ đất cây xanh công cộng cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tiện ích phục vụ người dân xung quanh khu vực.

Dự án công viên Thạnh Lộc xây dựng khu vui chơi thanh thiếu niên, thiếu nhi; xây dựng sân thể thao đa năng... Ảnh: BHT

Dự án xây dựng nhiều hạng mục, trong đó bao gồm sân trung tâm, khu vui chơi thanh thiếu niên, thiếu nhi; sân thể thao đa năng, chòi nghỉ, giàn hoa, mái che… và đường dạo nội bộ, trồng cây xanh, cây kiểng và thảm cỏ...

Công viên được thiết kế với ý tưởng họa tiết trung tâm hình mắt phượng (mắt phụng) nhằm kế thừa tên gọi trước đây của Công viên Mắt Phượng.

Công viên Thạnh Lộc giúp tăng mảng xanh cho khu vực. Ảnh: BHT

"Sự kết hợp, hòa quyện giữa không gian truyền thống và hiện đại nơi đây với hình ảnh mắt phượng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong văn hóa Á Đông gắn liền với hình ảnh chim phượng hoàng vươn lên mạnh mẽ cho khởi đầu mới thịnh vượng và hy vọng.

Công viên Thạnh Lộc sẽ mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp, tạo nơi vui chơi mới cho thanh, thiếu niên, nơi tập thể dục, thư giãn cho người cao tuổi và là tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng dân cư" - ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng chia sẻ.

Phối cảnh của dự án xây dựng công viên sau khi hoàn thành. Ảnh: BHT

Ông Nguyễn Chí Thiện, quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cho biết công trình khởi công vào thời điểm ý nghĩa cả nước Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời chuẩn bị chào đón năm mới 2026 với nhiều kỳ vọng mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng công viên Thạnh Lộc. Ảnh: NC

Dự án không chỉ là đơn thuần là một dự án hạ tầng xã hội mà còn là phần quà ý nghĩa, thiết thực, minh chứng rõ nét cho sự quan tâm sâu sắc của TP đến đời sống tinh thần, thể chất của người dân.

Công viên Thạnh Lộc, phường An Phú Đông, TP.HCM có diện tích khoảng 3,37 ha. Ảnh: NC

"Phường xác định đây là công trình hạt nhân văn hóa, kỳ vọng người dân nâng cao ý thức khi sử dụng và xây dựng sự đoàn kết. Phường cam kết sẽ hỗ trợ tốt công tác giải phóng mặt bằng, giao thông và an ninh trật tự để công trình sớm được đưa vào sử dụng” - ông Nguyễn Chí Thiện khẳng định.