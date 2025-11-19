Metro Bến Thành - Cần Giờ điều chỉnh điểm đầu nằm trong công viên 23/9 19/11/2025 08:56

(PLO)- Để đảm bảo không ảnh hưởng đến các di tích, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dự kiến điều chỉnh điểm đầu nằm trong công viên 23/9.

Ngày 18-11, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất. Trong đó, đáng chú ý là việc điều chỉnh hướng tuyến của dự án.

Cụ thể, theo hồ sơ đề xuất trước đây, nhà đầu tư đề xuất điểm đầu dự án tại khu vực nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi (chợ Bến Thành). Tuyến đi về hướng Đông Nam dọc theo đường Phó Đức Chính vượt qua rạch Bến Nghé sang đường Lê Quốc Hưng. Sau khi đi qua chợ Xóm Chiều tuyến chuyển hướng đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành.

Đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng Đông Nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường Nguyễn Thị Thập sang địa phận phường Tân Mỹ....

Điểm cuối dự án tại khu đất 39ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ.

Sau đó, ngày 14-11, Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến về hướng tuyến có điểm đầu phía trước chợ Bến Thành, trụ sở Hỏa xa, Bảo tàng Mỹ Thuật trên đường Phó Đức Chính.

Sở này đề nghị nhà đầu tư và các đơn vị liên quan phải có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình di tích nêu trên, đặc biệt là công trình di tích Bảo tàng Mỹ thuật, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp công trình di tích Bảo tàng Mỹ Thuật, chợ Bến Thành, trụ sở Hỏa xa bị sụp, nghiêng, nứt... trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Metro Bến Thành - Cần Giờ điều chỉnh hướng tuyến để tránh ảnh hưởng di tích.

Do đó, nhà đầu tư điều chỉnh hướng tuyến để đảm bảo không ảnh hướng đến các di tích trên địa bàn.

Cụ thể, điểm đầu dự án nằm trong công viên 23/9, tuyến đi dọc trong khu đất công viên song song với đường Lê Lai, đến đường Nguyễn Thái Học tuyến chuyển hướng đi dọc theo đường Ký Con, vượt qua rạch Bến Nghé.

Sau khi vượt qua rạch Bến Nghé, tuyến chuyển hướng Đông Bắc đi vào đường Hoàng Diệu, tuyến đi theo đường Hoàng Diệu đến khu vực giao với đường Nguyễn Tất Thành chuyển hướng Đông Nam bám sát hành lang đường Đoàn Như Hài. Tuyến đi thẳng qua khu vực cảng Nhà Rồng đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng Đông Nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường Nguyễn Thị Thập sang địa phận phường Tân Mỹ.....

Theo đó, ga Bến Thành vẫn là ga đầu tuyến, đặt tại khu vực công viên 23/9 thuộc phường Bến Thành. Sơ bộ ga được thiết kế 2 đường, 2 ke ga để đón trả khách. Đường giao thông tiếp cận với nhà ga: Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Nguyễn Thái Học, chợ Bến Thành.... Vị trí ga được lựa chọn thuận lợi cho việc kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và trong tương lai sẽ kết nối với tuyến metro số 2 và số 4.

Do đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, UBND TP kính trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xem xét, chấp thuận về mặt chủ trương. Việc xác định hướng tuyến cụ thể, sẽ được đánh giá thẩm định tại bước nghiên cứu khả thi, trước khi UBND TP quyết định.

UBND TP cũng kiến nghị giao đơn vị này tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương dự án theo phương án tuyến của nhà đầu tư đề xuất và cập nhật phương án tuyến công trình vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, rà soát điều chỉnh quy hoạch phân khu sẽ được thực hiện ở các bước tiếp theo. Ngoài ra, chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ bị ảnh hưởng bởi dự án với diện tích khoảng 1,57 ha.