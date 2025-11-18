Metro số 2 tăng vốn, tăng chiều dài 18/11/2025 11:40

(PLO)- Metro số 2 vừa được đề xuất tăng vốn từ 47.890 tỉ đồng lên thành 52.000 tỉ đồng (tăng 4.110 tỉ đồng), kéo dài thêm 200m và hàng loạt hạng mục mới nhằm kết nối đồng bộ với các tuyến metro và hai sân bay.

Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) vừa có báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), gửi UBND TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh một số nội dung của dự án.

Về quy mô dự án, điểu chỉnh bổ sung các hạng mục, công trình kết nối đồng bộ giữa tuyến metro số 2 và tuyến metro số 1 tại nhà ga Bến Thành, giữa tuyến metro số 2 và các tuyến metro khác trong tương lai; điều chỉnh hạng mục công trình, phạm vi sử dụng tại Depot Tham Lương nhằm kết nối với tuyến metro số 6.

Cụ thể, hướng tuyến dự án theo tiêu chuẩn đường đôi, tổng chiều dài tuyến tính từ đầu ga Bến Thành đến điểm đầu Depot Tham Lương là 11,269 km (tăng 200m so với kế hoạch trước đó).

Trong đó, đoạn tuyến đi ngầm dài khoảng 9,255 km; đoạn chuyển tiếp khoảng 0,265 km; đoạn đi cao dài khoảng 0,846 km; và đoạn tiếp cận vào depot là 0,903 km; Dọc tuyến bố trí 10 ga ngầm (bao gồm cả ga Bến Thành), 1 ga trên cao và 1 depot...

Metro 2 sẽ bắt đầu từ ga Bến Thành.

Phương án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Tuyến số 2 sẽ kết nối và trung chuyển qua các tuyến metro 6 - tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Metro số 6 và metro số 2 trung chuyển tại ga Bà Quẹo, metro số 2 trung chuyển tại ga Thủ Thiêm của tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, như vậy có thể thực hiện kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Trong giai đoạn đầu khi tuyến metro số 2 hoàn thành trước tuyến metro số 6, việc trung chuyển hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất ra ga ST9- Bà Quẹo thông qua trung chuyển bằng Xe buýt.

Phương án kết nối giữa trung tâm TP (khu vực nhà ga Trung tâm Bến Thành) và sân bay Long Thành

Vận hành liên thông giữa tuyến metro số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, với thời gian chạy tàu từ Bến Thành đến sân bay Long Thành đảm bảo không lớn hơn 40 phút (phù hợp với kinh nghiệm và các thành phố lớn trên thế giới thời gian di chuyển từ trung tâm TP đến sân bay quốc tế bằng đường sắt trung bình khoảng từ 35-45 phút).

Ngoài ra, công nghệ và số đoàn tàu của dự án cũng được cập nhật theo yêu cầu mới. Thiết kế điều chỉnh tính toán lưu lượng khách sẽ tăng cao hơn so với trước, trong đó nhu cầu giờ cao điểm đến năm 2030 dự báo đạt hơn 11.800 khách/giờ ở mỗi hướng; đến năm 2040 là hơn 28.500 khách và đến 2060 là hơn 40.500 khách. Số đoàn tàu khai thác giai đoạn đầu là 14 (3 toa), sau đó tăng lên 16 và 22 (6 toa).

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là hơn 52.000 tỉ đồng (trước đó là 47.890 tỉ đồng). Nguyên nhân điều chỉnh xuất phát từ việc bổ sung quy mô dự án (công trình kết nối đồng bộ tuyến metro số 1, số 2 tại khu vực nhà ga Bến Thành); Yêu cầu chuyển đổi nguồn vốn dự án từ ODA sang sử dụng toàn bộ vốn ngân sách TP;

Cập nhật công nghệ hiện nay cho dự án có xét đến xu hướng công nghệ trong tương lai, do công nghệ theo thiết kế đã được duyệt của dự án đã thực hiện cách đây hơn 10 năm.

Các nguyên nhân khách quan về trượt giá, biến động về giá nguyên vật liệu từ thời điểm duyệt điều chỉnh dự án năm 2019 đến nay và yêu cầu về tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2030...

Theo MAUR, dự án được kì vọng đáp ứng nhu cầu về vận tải hành khách công cộng trên hành lang tuyến từ Đông sang Tây dọc tuyến Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tham Lương; điều phối vận tải công cộng trong thành phố, cải thiện điều kiện đi lại của người dân, làm giảm tình trạng tắc nghẽn và mất an toàn giao thông; thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần cải thiện tình trạng môi trường, sử dụng triệt để diện tích đất và không gian của thành phố.