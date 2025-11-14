TP.HCM quyết tâm khởi công metro số 2 ngày 15-1-2026 14/11/2025 08:13

(PLO)- TP.HCM đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn tất công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cuối năm 2025, đảm bảo khởi công xây dựng metro số 2 vào ngày 15-1-2026.

Tối 13-11, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cùng đoàn công tác đã đến khảo sát hiện trường, kiểm tra tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại khu vực ga Bảy Hiền.

Hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật cuối năm 2025

Metro số 2 có tổng chiều dài hơn 11 km, bắt đầu từ giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (phường Bến Thành) và kết thúc tại Depot Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận). Trong đó, đoạn ngầm dài hơn 9 km, đoạn trên cao gần 1 km và phần rẽ vào depot dài 0,9 km. Tuyến có tổng cộng 10 nhà ga, gồm 9 ga ngầm và 1 ga trên cao, với tổng mức đầu tư hơn 47.800 tỉ đồng.

Theo MAUR, công tác di dời và tái lập hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến gồm các công trình cấp điện, cấp nước, thoát nước, biển báo, cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông...

Khu vực đang di dời hạ tầng kỹ thuật.

Song, công tác này được thực hiện trong điều kiện đô thị chật hẹp, trên các tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn như đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Trường Chinh. Việc thi công đồng thời nhiều hạng mục hạ tầng do các đơn vị quản lý khác nhau đã gây khó khăn trong công tác điều phối, phối hợp giữa các bên.

Hơn 22 giờ, đường Hoàng Văn Thụ vẫn đông đúc phương tiện.

Công nhân phát cảnh báo cho các phương tiện lưu thông an toàn.

Bên cạnh đó, các xung đột, giao chéo giữa các công trình ngầm, khiến quá trình xử lý hiện trường, điều chỉnh thiết kế và thỏa thuận kỹ thuật cần nhiều thời gian để hoàn thiện.

Đến nay các vấn đề nêu trên đã được MAUR cơ bản xử lý để tiến hành thi công, lũy kế khối lượng đến nay đạt khoảng 70%. Để đẩy nhanh tiến độ, hiện nay đơn vị đang bố trí 11 mũi thi công, dự kiến sẽ hoàn thành cơ bản công tác di dời cuối năm 2025.

Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đạt 70% khối lượng.

Ông Phan Thiện, Chỉ huy công trường khu vực di dời hạ tầng kỹ thuật ga Bảy Hiền cho biết, việc hoàn thành các hạng mục cuối năm nay là mục tiêu cao và không thiếu những khó khăn bất ngờ. Ngoài các yếu tố khách quan như thời tiết mưa kéo dài, còn có những vấn đề phát sinh khác.

Đào xuống lòng đất luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Đơn cử về các tuyến cáp điện ngầm trung thế, hạ thế, đôi khi nằm ngoài hồ sơ ban đầu, hoặc tình trạng cũ kỹ từ trước giải phóng, khi đào lên, đội thi công phải dừng lại để xác định, đo đạc, di dời trước khi tiếp tục. Có những vị trí phải đào sâu đến 2,5 m mới phát hiện các công trình điện còn tồn tại, khiến tiến độ bị gián đoạn cả tuần.

Các đơn vị phải vừa thi công, vừa đảm bảo lưu thông.

"Công tác thi công trong điều kiện đô thị đông đúc, giấy phép cho phép thi công từ 20 giờ đến 5 giờ sáng, nhưng thực tế việc triển khai còn phụ thuộc mật độ giao thông. Khi 20 giờ tối nhưng lượng xe cộ vẫn đông, đôi khi phải chờ đến 22 giờ mới có thể thi công. Những hạn chế về mặt bằng và giao thông khiến việc thi công vừa phải đảm bảo tiến độ, vừa không gây ách tắc giao thông" - ông Thiện nói.

Dốc toàn lực, đảm bảo khởi công 15-1-2026

Ông Phan Công Bằng cho biết, đơn vị đang nỗ lực hoàn tất thủ tục để khởi công tuyến metro số 2 vào đầu năm 2026, sớm hơn khoảng một năm so với kế hoạch trước đây.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo TP yêu cầu khởi công tuyến metro số 2 trước Đại hội Đảng toàn quốc, MAUR xác định đây là thách thức nhưng cũng là động lực để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

MAUR đã trình UBND TP chấp thuận công nghệ và khung tiêu chuẩn, dự kiến trong tháng 11, TP sẽ báo cáo Bộ Xây dựng xem xét. Mục tiêu là trình phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 15-12, sau đó lựa chọn nhà thầu EPC và khởi công tuyến chính vào ngày 15-1-2026.

Theo ông Bằng, trước đây quy trình điều chỉnh chủ trương đầu tư phải trình Quốc hội, kéo dài đến cuối năm 2026 mới có thể khởi công. Tuy nhiên, nhờ Nghị quyết 188 của Quốc hội, TP.HCM được phép rút ngắn thủ tục, tự quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu và không cần trình lại chủ trương đầu tư. Nhờ đó, tiến độ toàn dự án được rút ngắn khoảng 12 tháng.

Ông Bằng nhận định, tuyến metro số 2 có điều kiện thi công phức tạp do chiều dài hầm lớn và nằm trong khu vực dân cư đông đúc. Các gói thầu di dời hạ tầng chủ yếu thi công ban đêm nên tiến độ chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và mật độ giao thông.

Máy móc, công nhân làm việc xuyên đêm.

MAUR dự kiến, nếu mọi việc thuận lợi, các gói thầu chính sẽ được khởi công đầu năm 2026, thời gian thi công khoảng 57 tháng.

Khi hoàn thành, tuyến metro số 2 sẽ giảm đáng kể áp lực giao thông trên trục Cách Mạng Tháng 8 - Trường Chinh, kết nối khu trung tâm với Tân Bình cũ và cửa ngõ Tây Bắc, đồng thời liên thông với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ông Bằng cho biết thêm, bên cạnh tuyến metro số 2, TP.HCM cũng đang chuẩn bị đầu tư tuyến metro số 6, kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần tăng khả năng kết nối vùng và giảm tải giao thông cho khu vực Đông Bắc TP. Với tuyến metro số 3, đoạn An Hạ - Hiệp Bình Phước, đã có nhà đầu tư quan tâm và được xem là dự án cần đẩy nhanh do các tuyến song hành như Nguyễn Thị Minh Khai và Quốc lộ 13 thường xuyên kẹt xe....