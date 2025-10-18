TP.HCM tham vấn nhà thầu quốc tế, đẩy nhanh tiến độ metro số 2 18/10/2025 15:51

(PLO)- TP.HCM tổ chức hội nghị quốc tế tham vấn lựa chọn nhà thầu cho tuyến metro số 2, mở đường cho gói thầu EPC, “trái tim” của dự án metro hiện đại bậc nhất thành phố.

Ngày 18-10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) tổ chức Hội nghị quốc tế tham vấn và thông tin kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, gói thầu EPC dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Tại hội nghị, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban MAUR nhấn mạnh hội nghị lần này nhằm mục tiêu nâng cao tính minh bạch và công khai trong công tác lựa chọn nhà thầu tổng thể cho dự án. Đồng thời, đây cũng là dịp để tham khảo ý kiến chuyên môn từ các đơn vị trong và ngoài nước về công nghệ, kỹ thuật cũng như năng lực thực hiện của các nhà thầu.

Thông qua hội nghị, MAUR mong muốn tiếp nhận những góp ý từ thực tiễn, từ đó hoàn thiện bộ tiêu chí lựa chọn, kế hoạch triển khai và yêu cầu kỹ thuật cho phù hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ hai ngày làm việc, các đại biểu tham gia sẽ được khảo sát hiện trường tuyến metro số 2, đồng thời thảo luận chuyên sâu về phương án chia gói thầu, quy mô công việc, công nghệ sử dụng và chiến lược triển khai thiết kế kỹ thuật FEED.

MAUR kỳ vọng những ý kiến từ các bên liên quan sẽ giúp tăng tính khả thi và hiệu quả của dự án, đồng thời đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Theo MAUR, gói thầu EPC (Thiết kế - Cung cấp - Xây lắp) được xem là "trái tim" của toàn bộ dự án tuyến metro số 2, đóng vai trò then chốt trong việc quyết định tiến độ thi công, chất lượng kỹ thuật và mức độ hiện đại của tuyến đường sắt đô thị được kỳ vọng là tiên tiến của TP.HCM. Gói thầu này bao trùm toàn bộ chuỗi hoạt động thiết yếu, từ thiết kế chi tiết, thi công các hạng mục dân dụng, đến lắp đặt và vận hành hệ thống cơ điện (E&M) hiện đại. Bên cạnh đó, phạm vi công việc còn bao gồm đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và bảo hành công trình, nhằm đảm bảo tính bền vững và khả năng vận hành hiệu quả lâu dài sau khi tuyến metro đi vào hoạt động.

Ông Phan Công Bằng chia sẻ, việc phát triển đường sắt đô thị không chỉ là xây dựng một phương tiện giao thông hiện đại, mà còn là hiện thực hóa khát vọng về một đô thị văn minh, tiện nghi của người dân TP.HCM. Hành trình phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với sự đồng thuận của người dân, sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của các nhà thầu, nhà đầu tư, chắn chắc rằng TP.HCM sẽ sớm hoàn thiện hệ thống metro đồng bộ, vươn tầm cùng các đô thị lớn trên thế giới.

Hội nghị cũng dành thời gian trình bày tổng quan dự án metro số 2, bao gồm các thông tin về quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện và các mốc triển khai quan trọng, đặc biệt là gói thầu EPC được xem là "xương sống" của toàn bộ dự án.

Ngoài ra, các đại biểu đã đánh giá năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của các nhà thầu quốc tế và trong nước đã và đang bày tỏ quan tâm tới dự án. Những đơn vị tham gia tham vấn là các doanh nghiệp có thành tích trong lĩnh vực thi công đường sắt đô thị, xây dựng hầm, lắp đặt hệ thống cơ điện và tự động hóa.

Việc thẩm định năng lực nhà thầu được MAUR đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo lựa chọn được các đối tác phù hợp về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế, đáp ứng các yêu cầu cao về tiêu chuẩn quốc tế mà thành phố đặt ra.

Hướng tuyến metro số 2.

Dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được phê duyệt chủ trương từ năm 2010. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư hiện nay là 47.890 tỉ đồng và toàn bộ được chuyển sang sử dụng ngân sách TP.HCM theo cơ chế đặc thù được quy định tại Nghị quyết 188.

Tuyến metro dài hơn 11 km, trong đó có khoảng 9 km đi ngầm và gần 2 km trên cao, gồm 10 nhà ga (9 ga ngầm và 1 ga trên cao) cùng một depot đặt tại khu vực Tham Lương. Dự án đi qua địa bàn các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú cũ. Thời gian dự kiến hoàn thành được điều chỉnh đến năm 2030.

Đáng lưu ý, đây là dự án đầu tiên áp dụng cơ chế đặc thù, cho phép TP.HCM tự chủ phê duyệt và điều chỉnh dự án mà không cần chờ các bước thủ tục kéo dài, giúp tiết kiệm từ 2-3 năm thời gian chuẩn bị. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng đã được tách riêng thành một dự án độc lập, giúp đẩy nhanh tiến độ và giảm thiểu nguy cơ chậm trễ như từng gặp phải trong các dự án trước đây.