60 ngày chạy nước rút để khởi công metro số 2 TP.HCM 03/11/2025 16:15

(PLO)- Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án metro số 2, nổi bật là mục tiêu khởi công dự án vào cuối năm 2025.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm 60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (metro số 2), tuyến Bến Thành - Tham Lương trong năm 2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phong trào thi đua này được tổ chức nhằm tạo động lực quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án metro số 2. Trong đó nổi bật là nhiệm vụ khởi công dự án trong năm 2025.

Theo đó, kể từ ngày 1-11 đến ngày 31-12, MAUR sẽ triển khai quyết liệt và tập trung cao nhất mọi nguồn lực để phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án xây dựng metro số 2.

Cụ thể, hoàn thành công tác điều chỉnh dự án; tổ chức thực hiện tuyển chọn nhà thầu EPC; nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án và khởi công dự án metro số 2.

Hướng tuyến metro số 2.

Đồng thời, Thủ trưởng các phòng, ban nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, gương mẫu với tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền để chỉ đạo, điều hành, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể và kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các công việc trọng tâm để nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả cao.

Theo MAUR, công tác di dời và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống điện, cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng và cây xanh đang được triển khai đồng loạt tại 12 vị trí dọc tuyến metro số 2 từ cuối tháng 3-2024.

Đây là những bước chuẩn bị quan trọng nhằm dọn đường cho công trình đường sắt đô thị trọng điểm thứ hai của thành phố. Đến nay, khối lượng thi công đã đạt khoảng 61%, và MAUR đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ hạng mục này vào cuối năm 2025.

Metro số 2 là tuyến đường sắt đô thị thứ hai của TP.HCM, nối tiếp tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã chính thức đi vào khai thác từ cuối năm 2024. Tuyến này được xem là mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới giao thông công cộng hiện đại mà TP.HCM đang từng bước xây dựng.

Khi đưa vào vận hành, tuyến tàu điện ngầm này sẽ kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc, góp phần giảm tải cho các trục đường huyết mạch như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, Cộng Hòa, đồng thời mở ra hướng phát triển đô thị bền vững, hiện đại và thân thiện với môi trường hơn cho TP.HCM trong tương lai.