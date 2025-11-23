Cận cảnh diện mạo mới của công viên Ba Son ven sông Sài Gòn dần thành hình

Theo ghi nhận của PLO sáng 23-11, bên trong dự án công viên Ba Son giai đoạn 2, hàng chục công nhân đang trồng thêm cây kiểng, hoa để cải tạo mảng xanh. Máy xúc và phương tiện xây dựng chuyên dụng đang tích cực hoạt động để đảm bảo tiến độ thi công dự án theo kế hoạch.
Từ lâu, không gian ven sông Sài Gòn luôn là nơi người dân TP.HCM và du khách đến tham quan. Khu vực Thủ Thiêm, với tầm nhìn trực diện ra quận 1 (cũ), được kỳ vọng sẽ trở thành một "khu vườn xanh" mới, giảm tải cho khu vực trung tâm hiện tại.
Anh Nguyễn Hoàng Anh (phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết, khu đất hiện đang được san lấp và trồng cây rất nhanh.
"Công viên tại khu vực quận 1 (cũ) đã có nhưng lượng người đến rất đông, thường không có chỗ ngồi vào dịp cuối tuần. Tôi rất hy vọng công viên bên Ba Son sẽ rộng rãi hơn, có nhiều không gian cho người dân và du khách. Dự án hoàn thành người dân vừa được ngắm sông, ngắm TP, đồng thời đây là khu vực trung tâm nên rất dễ tiếp cận các tiện ích xung quanh" - anh Nguyễn Hoàng Anh nói.
Song song với việc phát triển công viên, TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển du lịch đường sông và các tuyến buýt thủy, công viên mới được kỳ vọng sẽ là một cổng giao tiếp hấp dẫn, dễ dàng tiếp cận cho người dân bằng nhiều phương tiện.
KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội KTS TP.HCM, nhìn nhận việc xây dựng công viên Ba Son là rất cần thiết, vì TP.HCM hiện đang thiếu mảng xanh nhất là khu vực trung tâm TP.HCM.
Theo ông Mười, việc triển khai dự án công viên Ba Son giai đoạn 2 là một mảnh ghép quan trọng giúp bức tranh tổng thể của khu vực TP.HCM trở nên hoàn chỉnh hơn. Người dân kỳ vọng công viên hoàn thành sẽ giải quyết các vấn đề về môi trường và đô thị. Trong đó, công viên hoàn thành, có thêm mảng xanh sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và đặc biệt là cải tạo cảnh quan cho TP.HCM.
Hơn nữa, có một không gian công cộng ngay ven sông Sài Gòn sẽ mang lại không gian sinh hoạt cho người dân TP. TP.HCM sẽ sở hữu một chuỗi không gian ven sông, điều này giúp cuộc sống đô thị hài hòa với thiên nhiên và sông nước.