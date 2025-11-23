Cận cảnh diện mạo mới của công viên Ba Son ven sông Sài Gòn dần thành hình 23/11/2025 13:47

(PLO)- Dự án công viên Ba Son giai đoạn 2 ven sông Sài Gòn (TP.HCM) đang được xây dựng, máy xúc và phương tiện xây dựng chuyên dụng đang tích cực hoạt động để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Theo ghi nhận của PLO sáng 23-11, bên trong dự án công viên Ba Son giai đoạn 2, hàng chục công nhân đang trồng thêm cây kiểng, hoa để cải tạo mảng xanh. Máy xúc và phương tiện xây dựng chuyên dụng đang tích cực hoạt động để đảm bảo tiến độ thi công dự án theo kế hoạch.

Từ lâu, không gian ven sông Sài Gòn luôn là nơi người dân TP.HCM và du khách đến tham quan. Khu vực Thủ Thiêm, với tầm nhìn trực diện ra quận 1 (cũ), được kỳ vọng sẽ trở thành một "khu vườn xanh" mới, giảm tải cho khu vực trung tâm hiện tại.

Anh Nguyễn Hoàng Anh (phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết, khu đất hiện đang được san lấp và trồng cây rất nhanh.

"Công viên tại khu vực quận 1 (cũ) đã có nhưng lượng người đến rất đông, thường không có chỗ ngồi vào dịp cuối tuần. Tôi rất hy vọng công viên bên Ba Son sẽ rộng rãi hơn, có nhiều không gian cho người dân và du khách. Dự án hoàn thành người dân vừa được ngắm sông, ngắm TP, đồng thời đây là khu vực trung tâm nên rất dễ tiếp cận các tiện ích xung quanh" - anh Nguyễn Hoàng Anh nói.

Song song với việc phát triển công viên, TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển du lịch đường sông và các tuyến buýt thủy, công viên mới được kỳ vọng sẽ là một cổng giao tiếp hấp dẫn, dễ dàng tiếp cận cho người dân bằng nhiều phương tiện.

Công trường công viên Ba Son giai đoạn 2 nằm ven sông Sài Gòn với diện tích khoảng 10ha. Dự án là nơi gửi gắm khát vọng về một không gian công cộng chất lượng cao cho người dân TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự án là sự kết hợp hài hòa giữa nhu cầu phát triển hiện đại và việc tôn trọng di sản lịch sử. Qua đó, khẳng định vị thế của TP.HCM là một đô thị sông nước năng động và nhân văn. Ảnh: THUẬN VĂN

Với vị trí đắc địa gần công viên Bến Bạch Đằng, công viên Thủ Thiêm, Thảo Cầm Viên và trạm dừng Ba Son (tuyến Metro số 1), công viên Ba Son hứa hẹn sẽ trở thành không gian xanh tích hợp nhiều tiện ích, vụ phục nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân TP.HCM và du khách. Ảnh: THUẬN VĂN



Đến ngày 23-11, một số tuyến đường nội đô bên trong dự án được hình thành, các mảng thực vật xanh, cây xanh có kích thước lớn cũng được ươm trồng... góp phần hình thành diện mạo ban đầu của công viên. Ảnh: THUẬN VĂN



﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Suốt thời gian qua, trên công trường công viên Ba Son giai đoạn 2, những công nhân miệt mài làm việc. Bên cạnh đó, nhiều máy móc, phương tiện và thiết bị hoạt động liên tục góp phần định hình diện mạo ban đầu của công viên. Ảnh: THUẬN VĂN



Khu vực cầu cảng bên trong khuôn viên công viên Ba Sơn đang được thiết kế, cải tạo. Ảnh: THUẬN VĂN

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Tuyến đường dọc công viên tiếp giáp với khu dân cư được che chắn kỹ, đảm bảo công tác xây dựng không gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành trong quý I-2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Không chỉ giữ vai trò là không gian xanh giữa trung tâm TP.HCM, khi hoàn thành công viên Ba Son còn được xem là điểm nhấn du lịch đặc sắc với nhiều tính năng, tiện ích tích hợp. Đồng thời, dự án còn góp phần gia tăng số lượng công viên, không gian xanh dọc bờ sông Sài Gòn (đoạn qua TP.HCM dài 80km). Ảnh: THUẬN VĂN