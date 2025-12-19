Hạn chế lưu thông vào đường Lê Lợi, TP.HCM từ 0 giờ ngày 20-12 19/12/2025 19:38

(PLO)- Từ 0 giờ ngày 20-12 đến 23 giờ ngày 22-12, hạn chế phương tiện lưu thông vào phần đường dành cho xe ô tô trên đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur).

Ngày 19-12, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông tin đến người dân về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) để phục vụ tổ chức Chương trình Khám bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn TP.

Theo đó, hạn chế phương tiện lưu thông vào phần đường dành cho xe ô tô trên đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur) từ 0 giờ ngày 20-12 đến 23 giờ ngày 22-12 (bao gồm thời gian tổ chức thi công các hạng mục phục vụ, thời gian hoạt động chính thức và thu dọn sau khi kết thúc).

Từ 0 giờ đêm nay (20-12), người dân cần chú ý khi di chuyển vào đường Lê Lợi. Ảnh: NHƯ NGỌC

PC08 hướng dẫn lộ trình thay thế:

Để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức chương trình khám bệnh, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường).

PC08 lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.