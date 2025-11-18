TP.HCM: Người dân lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý 18/11/2025 20:00

Ngày 18-11, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo về việc tổ chức hai chương trình trên đường Lê Lợi, PC08 lưu ý người dân khi di chuyển qua khu vực này.

TP.HCM tổ chức 2 chương trình liên tiếp, nên người dân đi qua khu vực này cần lưu ý. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cụ thể, từ ngày 17-11 đến hết ngày 23-11, trên làn xe ô tô đường Lê Lợi (được chia thành 2 đoạn: Đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu) sẽ tổ chức chương trình giao lưu, âm nhạc.

Tiếp theo đó là từ 0 giờ ngày 18-11 đến hết ngày 2-12, làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur), phường Sài Gòn, cũng tổ chức chương trình Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM năm 2025 “Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình”.

Do đó, người dân có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn vào các khung giờ cao điểm.

PC08 khuyến cáo người điều khiển phương tiện lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.