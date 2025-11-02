Từ 0 giờ đêm nay, tạm ngưng xe đi vào làn ô tô đường Lê Lợi, TP.HCM 02/11/2025 15:13

(PLO)-Từ 0 giờ ngày 3-11 đến 22 giờ ngày 10-11, làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur), phường Sài Gòn tạm ngưng cho xe đi vào.

Ngày 2-11, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) nhằm phục vụ tổ chức chương trình, sự kiện.

Từ 0 giờ đêm nay, tạm ngưng xe đi vào làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur), phường Sài Gòn. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cụ thể, theo PC08 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông công tác tổ chức hoạt động trên, Phòng thông báo như sau:

Địa điểm tổ chức: Làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur), phường Sài Gòn. Thời gian sử dụng: Bắt đầu từ 0 giờ ngày 3-11 đến 22 giờ ngày 10-11-2025. Lộ trình thay thế: Để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức Chương trình “Oishi Siêu Snack Party 2025”, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm.

Phòng CSGT cũng cho biết các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.