Điều chỉnh giao thông trên đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa để diễn tập PCCC 29/10/2025 14:53

(PLO) - TP.HCM sẽ điều chỉnh giao thông trên đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ ngày 29 đến 31-10 để phục vụ diễn tập phòng cháy chữa cháy tại toà nhà Saigon Centre.

Ngày 29-10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Sài Gòn) nhằm phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Saigon Centre năm 2025.

Hạn chế lưu thông đường quanh toà nhà Saigon Centre từ hôm nay phục vụ diễn tập PCCC. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo đó, buổi tập luyện, hợp luyện và tổng duyệt sẽ diễn ra vào hai ngày 29 và 30-10-2025, bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc, dọn dẹp vào khoảng 6 giờ cùng ngày. Buổi thực tập chính thức được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 31-10-2025, dự kiến kết thúc lúc 9 giờ 45 phút.

Địa điểm diễn tập là tòa nhà Saigon Centre (65-67 Lê Lợi), sử dụng mặt đường Lê Lợi (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur) và Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ Lê Lợi đến khu vực đón – trả khách taxi công nghệ của tòa nhà).

Để tránh khu vực bị hạn chế, người dân có thể lưu thông theo các hướng thay thế:

Hướng 1: Từ Chợ Bến Thành đi Đồng Khởi, có thể di chuyển tạm thời vào làn ô tô đường Lê Lợi hoặc các đường song song như Hàm Nghi, Nguyễn Trung Trực, Lý Tự Trọng.

Hướng 2: Từ Lê Thánh Tôn đi Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt, có thể rẽ vào Lê Lợi để đi Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo hoặc tiếp tục theo Lê Lợi (làn ô tô) hướng Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông khi đi qua khu vực diễn tập.

Lực lượng CSGT sẽ tổ chức điều tiết linh hoạt tùy theo tình hình thực tế, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.