Mưa lớn kéo dài, người dân TP.HCM chật vật di chuyển qua các điểm ngập sâu 28/10/2025 14:33

(PLO)- Mưa lớn kéo dài từ sáng đến đầu giờ chiều 28-10 khiến nhiều khu vực tại TP.HCM bị ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn, hàng loạt phương tiện chết máy giữa đường.

Ngày 28-10, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn. Cơn mưa kéo dài đến đầu giờ chiều làm một số tuyến đường ngập nặng, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận của PLO, tại đường Tô Ngọc Vân, đường Linh Đông (phường Hiệp Bình, TP.HCM) và đường An Bình (phường Dĩ An), nước ngập lênh láng, có đoạn sâu hơn nửa bánh xe.

Hàng loạt phương tiện chết máy giữa đường, người dân phải dắt bộ qua các điểm ngập. Nhiều tài xế buộc phải quay đầu, tìm lộ trình khác để di chuyển. Ảnh PHẠM HẢI

“Mưa lớn là ngập nhưng hôm nay nước rút chậm, ngập sâu, nhiều xe chết máy, rác nổi lềnh bềnh, mỗi lần ô tô chạy qua là nước dạt hết vào nhà” - một người dân sống trong khu vực nói.

Tại đường Linh Đông, do mặt đường thấp, nước từ Tô Ngọc Vân đổ xuống khiến khu vực này cũng chìm trong nước. Ảnh: PHẠM HẢI

Học sinh, sinh viên cũng vất vả di chuyển khi đi qua khu vực ngập sâu, nhiều đợt sóng cao do xe lớn đi qua khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Ảnh: PHẠM HẢI

Cơ quan chức năng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị và vùng ven sông, kênh rạch. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.