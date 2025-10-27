Mưa lớn kết hợp triều cường, người dân TP.HCM sinh hoạt vất vả 27/10/2025 14:26

(PLO)- Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, gây khó khăn cho sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

Ngày 27-10, nhiều nơi ở TP.HCM vẫn trong tình trạng ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao. Nhiều tuyến đường, đặc biệt là đường Tô Ngọc Vân, phường Thới An và khu vực lân cận bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.

Theo ghi nhận của PLO, đoạn đường Tô Ngọc Vân dài hơn 500 m bị nước ngập gần nửa bánh xe, nhiều người phải dắt bộ qua vùng nước đục ngầu. Sóng do xe tải, ô tô chạy qua làm nước tràn vào nhà dân hai bên đường. Nhiều bàn ghế của hàng quán bên đường bị lật úp, nằm ngổn ngang trên vỉa hè.

Một trường học ngập sâu sau mưa lớn và triều cường, học sinh phải di chuyển qua nước để vào lớp. Ảnh: PHẠM HẢI



Ông Huynh (51 tuổi, ngụ TP.HCM), chủ quán cơm trên đường Tô Ngọc Vân, chia sẻ: "Quán tôi phải đóng cửa từ hai hôm trước vì nước tràn vào trong. Sáng nay mở lại nước vẫn chưa rút, đành tiếp tục đóng cửa. Nhiều cửa hàng tạp hóa, quán cà phê cũng phải dùng ván chắn nước hoặc tạm ngưng kinh doanh."

Các khu nhà trọ trong hẻm cũng bị ngập, người dân phải kê cao đồ đạc, tìm chỗ sinh hoạt tạm thời, cuộc sống bị xáo trộn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tương tự bà Phạm Thị Nguyệt (37 tuổi), sống tại khu nhà trọ trong hẻm Tô Ngọc Vân cho biết, hai hôm nay nước ngập chưa rút kịp thì đến tối trời lại mưa lớn. Nước tràn vào nhanh chóng khiến gia đình phải kê cao đồ đạc, ngắt cầu dao điện để đề phòng chập cháy.

Người dân vất vả chạy xe qua đoạn ngập kéo dài, nước đục ngầu và sóng lớn do xe khác chạy qua khiến việc di chuyển thêm khó khăn. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân vất vả dắt xe qua đoạn đường ngập sâu, nước gần nửa bánh xe. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân lau chùi nền nhà, gom rác và rác thải trôi nổi sau những giờ mưa lớn và triều cường. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều tuyến đường lân cận đường Tô Ngọc Vân cũng chìm trong nước. Ảnh: PHẠM HẢI