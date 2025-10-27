Mưa lớn kết hợp triều cường, người dân TP.HCM sinh hoạt vất vả

Ngày 27-10, nhiều nơi ở TP.HCM vẫn trong tình trạng ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao. Nhiều tuyến đường, đặc biệt là đường Tô Ngọc Vân, phường Thới An và khu vực lân cận bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.
Theo ghi nhận của PLO, đoạn đường Tô Ngọc Vân dài hơn 500 m bị nước ngập gần nửa bánh xe, nhiều người phải dắt bộ qua vùng nước đục ngầu. Sóng do xe tải, ô tô chạy qua làm nước tràn vào nhà dân hai bên đường. Nhiều bàn ghế của hàng quán bên đường bị lật úp, nằm ngổn ngang trên vỉa hè.
Ông Huynh (51 tuổi, ngụ TP.HCM), chủ quán cơm trên đường Tô Ngọc Vân, chia sẻ: "Quán tôi phải đóng cửa từ hai hôm trước vì nước tràn vào trong. Sáng nay mở lại nước vẫn chưa rút, đành tiếp tục đóng cửa. Nhiều cửa hàng tạp hóa, quán cà phê cũng phải dùng ván chắn nước hoặc tạm ngưng kinh doanh."
Tương tự bà Phạm Thị Nguyệt (37 tuổi), sống tại khu nhà trọ trong hẻm Tô Ngọc Vân cho biết, hai hôm nay nước ngập chưa rút kịp thì đến tối trời lại mưa lớn. Nước tràn vào nhanh chóng khiến gia đình phải kê cao đồ đạc, ngắt cầu dao điện để đề phòng chập cháy.