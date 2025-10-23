TP.HCM: Hàng trăm người được cứu khỏi vùng ngập sâu do mưa lớn 23/10/2025 10:37

(PLO)- Sau nhiều giờ nỗ lực ứng cứu, lực lượng chức năng đã đưa được hàng trăm người dân, công nhân, trong đó có nhiều người già và trẻ em trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Video: Hàng trăm người được cứu khỏi vùng ngập sâu do mưa lớn ở TP.HCM

Lãnh đạo phường Bến Cát, TP.HCM vừa cho biết toàn bộ các hộ gia đình, công nhân các công ty bị mắc kẹt khi nước dâng cao vào đêm qua và rạng sáng nay đã được lực lượng chức năng ứng cứu di chuyển đến nơi an toàn.

Trong sáng nay, chính quyền địa phương sẽ đi đến từng vùng ngập sâuđể xác định thiệt hại ban đầu của người dân và doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo phường Bến Cát, nguyên nhân của việc ngập cục bộ là do mưa lớn ở TP.HCM kéo dài từ tối 22-10. Lượng nước đổ về nhiều khiến hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn, cộng với nước mưa thoát không kịp khiến một số khu vực trũng bị ngập sâu.