Triều cường dâng cao, người dân bì bõm lội về nhà trong đêm

TRẦN LINH

(PLO)- Triều cường dâng cao, nhiều đoạn đường tại phường Bình Đông (TP.HCM) nước ngập sâu, gây ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân.

DSC_6895-Triều-cường-dâng-cao-người-dân-TP.HCM-bì-bõm-lội-về-trong-đêm.jpg
Chiều tối 22-10, triều cường ﻿dâng cao đúng vào giờ tan tầm khiến một số tuyến đường dọc khu vực kênh rạch phường Bình Đông, TP.HCM bị ngập. Người dân đi làm về, học sinh tan trường bì bõm lội trong dòng nước, mọi sinh hoạt, di chuyển trở nên khó khăn.
Triều cường dâng, người dân Tp.HCM, bì bõm lội về trong đêm
Triều cường dâng, người dân Tp.HCM, bì bõm lội về trong đêm
Triều cường dâng, người dân Tp.HCM, bì bõm lội về trong đêm
Tại đường Phạm Thế Hiển (đoạn phường Bình Đông) nhiều đoạn nước ngập lênh láng, càng về phía bến đò bến Đá (kết nối đến bến phà Phú Định) thì càng nhiều đoạn ngập sâu hơn.Tình trạng ngập kéo dài đến tận đêm.
Triều cường dâng, người dân Tp.HCM, bì bõm lội về trong đêm
Đến khoảng 19 giờ, đường Rạch Cùng (đường dẫn vào bến đò bến Đá, phía bờ phường Bình Đông, TP.HCM) nước từ kênh Đôi tràn vào làm con đường ngập nặng, nhiều phương tiện bị chết máy.
Triều cường dâng, người dân Tp.HCM, bì bõm lội về trong đêm
"Tôi đón cháu ngoại đi học về, nước ngập sâu, xe máy không nổ, không thể đi tiếp được nữa, nên để con gái bế cháu ngoại lội về trước. Triều cường mấy ngày nay rồi nhưng hôm nay nước ngập cao quá" - Chị Nguyễn Thị Kiều Loan nói.
Triều cường dâng, người dân Tp.HCM, bì bõm lội về trong đêm
Cháu ngoại chị Loan được bế về trước, con đường dẫn về nhà sâu hun hút, nước ngập lênh láng.
Triều cường dâng, người dân Tp.HCM, bì bõm lội về trong đêm
Triều cường dâng, người dân Tp.HCM, bì bõm lội về trong đêm
Tại ngã ba đường Rạch Cùng, Đình An Tài và Trịnh Quang Nghị, nước từ Kênh Đôi chảy ào ào ra. Đoạn này nhiều chỗ khúc khuỷu, người dân và trẻ nhỏ di chuyển qua lại gặp nhiều khó khăn.
Triều cường dâng, người dân TP.HCM bì bõm lội về trong đêm
Đường Rạch Cùng dẫn vào trong bến đò Bến Đá nước ngập qua bánh xe, nhiều đoạn ngập sâu hơn 60cm.
Triều cường dâng, người dân TP.HCM bì bõm lội về trong đêm
Bến đò bến Đá kết nối với đầu phà Phú Định và Bình Điền, mỗi lượt đò, hàng chục phương tiện qua lại.
Triều cường dâng, người dân TP.HCM bì bõm lội về trong đêm
Vừa xuống đò, gặp đường ngập sâu, anh Toàn (thợ nhôm kính) bất lực đứng nhìn xe chết máy cùng với thùng hàng trên xe đã ướt hết. "Tôi đi làm từ bên Bình Điền về, vừa chạy được khúc thì xe chết máy, tôi đã thử mọi cách mà xe vẫn không nổ" - Anh Toàn nói.
Triều cường dâng, người dân TP.HCM bì bõm lội về trong đêm
Triều cường dâng cao, người dân phải kê đồ đạc lên cao, giăng rào lại để tránh rác từ cống rãnh tràn vào.
Triều cường dâng, người dân TP.HCM bì bõm lội về trong đêm
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, đợt triều cường này tiếp tục đạt đỉnh vượt mức báo động 3 trong ngày 22 và 23-10, có khả năng cao sẽ gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông. Trong ngày 22-10 đỉnh triều tại khu vực sông Sài Gòn và các kênh rạch đã vượt mức báo động 3. Cùng lúc đó, các trận mưa lớn, cục bộ kéo dài, xuất hiện nên khả năng nhiều khu vực ở TP.HCM sẽ bị ngập sâu.
TRẦN LINH
