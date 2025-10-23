Triều cường dâng cao, người dân bì bõm lội về nhà trong đêm
TRẦN LINH
(PLO)- Triều cường dâng cao, nhiều đoạn đường tại phường Bình Đông (TP.HCM) nước ngập sâu, gây ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân.
Tại đường Phạm Thế Hiển (đoạn phường Bình Đông) nhiều đoạn nước ngập lênh láng, càng về phía bến đò bến Đá (kết nối đến bến phà Phú Định) thì càng nhiều đoạn ngập sâu hơn.Tình trạng ngập kéo dài đến tận đêm.
Tại ngã ba đường Rạch Cùng, Đình An Tài và Trịnh Quang Nghị, nước từ Kênh Đôi chảy ào ào ra. Đoạn này nhiều chỗ khúc khuỷu, người dân và trẻ nhỏ di chuyển qua lại gặp nhiều khó khăn.