Triều cường dâng cao, người dân bì bõm lội về nhà trong đêm 23/10/2025 07:19

(PLO)- Triều cường dâng cao, nhiều đoạn đường tại phường Bình Đông (TP.HCM) nước ngập sâu, gây ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân.