Bản tin trưa 7-10: Hà Nội ngập nặng nhiều nơi do mưa lớn; TP.HCM đón 'cặp đôi' mưa to và triều cường

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 5 giờ 20 sáng nay, 7-10, tại Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Lượng mưa 6 giờ qua phổ biến 40-80 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm,…
Dự báo trong những giờ tiếp theo, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70 mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.
Theo ghi nhận, Hà Nội ngập nặng do mưa lớn, giao thông ách tắc tại các tuyến đườg như: Đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông ngập tới bô xe máy.