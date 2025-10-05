Bản tin trưa 5-10: Chiều nay bão số 11 vào vịnh Bắc Bộ; Thủ đoạn dã man của hung thủ trong vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai 05/10/2025 12:00

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Bão số 11 đã mạnh lên cấp ‘bão rất mạnh’; Hà Nội khuyến khích làm việc trực tuyến và cho học sinh nghỉ học khi bão số 11 đổ bộ; Vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản …

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 20 giờ ngày 4-10, tâm bão số 11 Matmo đang ở khoảng 18.9 độ Vĩ Bắc, 114,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Bắc, cường độ bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.

Cũng theo cơ quan này, cấp 12 là cấp bão rất mạnh, với sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. So với chiều tối 3-10 khi bão mới vào Biển Đông, bão đã tăng liền hai cấp. Nguyên nhân khiến bão mạnh lên như vậy là sau khi vào Biển Đông, bão gặp nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, như nhiệt độ mặt nước biển khu vực Biển Đông hiện ở mức 28-29°C, trong khi chỉ cần khoảng 26-27°C đã đủ để bão phát triển mạnh.