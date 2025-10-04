Bản tin trưa 4-10: Cựu giám đốc CDC Bình Thuận ký khống nhiều biên bản gây thiệt hại hơn 61 tỉ đồng; Vụ máy tán sỏi hỏng: Bắt giám đốc bệnh viện 04/10/2025 12:38

(PLO)- Chủ tịch xã bị ô tô tông tử vong khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông; Kỷ luật 2 cán bộ đề xuất trưng dụng di tích lầu Bảo Đại làm chỗ ở; Hàng chục cảnh sát đến hiện trường vụ án 3 người bị sát hại ở Đồng Nai để điều tra; Vụ máy tán sỏi: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị bắt; Cựu giám đốc CDC Bình Thuận ký khống nhiều biên bản gây thiệt hại hơn 61 tỉ đồng

Bản tin trưa 4-10: Cựu giám đốc CDC Bình Thuận ký khống nhiều biên bản gây thiệt hại hơn 61 tỉ đồng; Vụ máy tán sỏi hỏng: Bắt giám đốc bệnh viện.

Ngày 4-10, nguồn tin báo Pháp Luật TP.HCM cho hay bước đầu cơ quan chức năng xác định ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận đã gây thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước hơn 61 tỉ đồng.

Ông Hùng đã Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nguồn tin trên, kết quả điều tra xác định năm 2020-2021, Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC Bình Thuận biết Công ty Hợp Nhất (TP.HCM) đang phân phối kit xét nghiệm COVID-19. Thời điểm tình hình dịch bệnh tại địa bàn Phan Thiết đang bùng phát, Đinh Thế Hùng liên hệ với lãnh đạo, nhân viên Công ty Hợp Nhất để mượn kit xét nghiệm COVID-19 (do Công ty Việt Á sản xuất, Công ty Hợp Nhất phân phối) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chống dịch.