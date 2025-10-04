Cựu giám đốc CDC Bình Thuận ký khống nhiều biên bản gây thiệt hại hơn 61 tỉ đồng 04/10/2025 09:12

(PLO)- Cựu giám đốc CDC Bình Thuận ký khống vào các biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 61,7 tỉ đồng.

Ngày 4-10, nguồn tin PLO cho hay bước đầu cơ quan chức năng xác định ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận đã gây thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước hơn 61 tỉ đồng.

Ông Hùng đã Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp VKSND cùng cấp công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam cựu giám đốc CDC Bình Thuận.

Theo nguồn tin trên, kết quả điều tra xác định năm 2020-2021, Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC Bình Thuận biết Công ty Hợp Nhất (TP.HCM) đang phân phối kit xét nghiệm COVID-19. Thời điểm tình hình dịch bệnh tại địa bàn Phan Thiết đang bùng phát, Đinh Thế Hùng liên hệ với lãnh đạo, nhân viên Công ty Hợp Nhất để mượn kit xét nghiệm COVID-19 (do Công ty Việt Á sản xuất, Công ty Hợp Nhất phân phối) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chống dịch.

Để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn trước đó cho Công ty Hợp Nhất, Đinh Thế Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoàn tất thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, thống nhất đưa kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất và chỉ định đơn vị trúng thầu là Công ty Hợp Nhất.

Cựu giám đốc CDC Bình Thuận còn ký khống vào các biên bản nghiệm thu và biên bản thanh lý hợp đồng để thanh toán cho Công ty Hợp Nhất gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước 61,7 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Đinh Thế Hùng đã phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.